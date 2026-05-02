Patricia Abruña, presidenta de la Fundación Jaime Alonso, pregonera de las fiestas del Carmen de Salinas

Hay citas que marcan el inicio de una fiesta y otras que invitan a escuchar con calma desde el primer momento y la de próximo mes de junio en Salinas combina ambas. La costera población de Castrillón ya tiene protagonista para una de sus jornadas más señaladas: Patricia Abruña Ripollés será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas del Carmen el próximo sábado 13 de junio en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen. El acto abrirá oficialmente la celebración y en él también se presentará el cartel anunciador de la festividad.

Abruña mantiene una estrecha relación con Salinas a través de la familia de su marido, Jesús Alonso Villarón. Ese vínculo, junto a su trayectoria al frente de la Fundación Jaime Alonso, ha sido determinante en su designación como pregonera, tal y como destacan desde la Cofradía.

Presidenta de esta entidad desde 2012, su recorrido está también marcado por una experiencia complicada en el ámbito personal -la enfermedad de dos de sus hijos y el fallecimiento de uno de ellos a causa de leucemia- que llevó a la familia a volcarse en la ayuda a otros niños y sus familias. Desde entonces, la Fundación impulsa proyectos en toda España orientados a mejorar la calidad de vida de menores con enfermedades graves, combinando atención médica, apoyo emocional y acompañamiento educativo y social.

Ese modelo de trabajo también ha tenido reflejo en el entorno de Salinas, donde desde hace más de un año funciona un programa de apoyo educativo en la parroquia de San José Obrero de Raíces, sostenido por voluntarios y dirigido a menores de la comarca.

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El pregón servirá además para dar a conocer el cartel oficial de la festividad, obra del artista sevillano Gonzalo Quesada Portillo, graduado en Bellas Artes y especializado en escultura sacra. Su trabajo combina la tradición imaginera andaluza con un lenguaje contemporáneo, situándolo entre las voces emergentes del arte sacro actual.