El Punto Limpio Móvil de Castrillón se traslada el 4 de mayo a La Plata

El Punto Limpio Móvil del Ayuntamiento de Castrillón cambiará de ubicación el próximo lunes, 4 de mayo. Tras su paso por la Asociación de Vecinos de San Miguel de Quiloño, el remolque se instalará en La Plata para dar servicio a los vecinos de dicho núcleo poblacional.

Durante su estancia, los residentes podrán depositar una amplia variedad de desechos que no deben arrojarse a los contenedores convencionales. Entre ellos se encuentran fluorescentes, bombillas, pilas y baterías, así como cartuchos de tinta y tóners. También se recogerán CDs y DVDs, cápsulas de café, aerosoles y sprays, además de restos de pinturas y disolventes.

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El servicio incluye igualmente la recogida de pequeños aparatos eléctricos y electrónicos -los conocidos como RAEE, Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- y radiografías, contribuyendo así a reducir el impacto ambiental de este tipo de residuos.