Asturiana de Zinc sola representa casi el 60% de toda la producción de metal de Glencore, su corporación propietaria

La producción de la empresa Asturiana de Zinc (Azsa) sola representa casi el 60% de toda la producción de metal que lo que su corporación propietaria, la empresa anglosuiza Glencore, reconoce en su informe contable anual.

Esto significa, primero, que la fábrica de San Juan de Nieva es, de manera destacada, el activo más importante del departamento de zinc y níquel del conglomerado empresarial que preside el sudafricano Gary Nagle, muy por encima de los de Nordenham (Alemania), CEZ (Canadá), Northfleet (Reino Unido) y Portovesme (Italia) juntas.

El área de metales no ferrosos de Glencore -este departamento existe desde este mismo año pasado, hasta 2024 el zinc y el níquel se movían por caminos separados- cerró 2025 con un incremento de producción de zinc de un 4 por ciento con respecto a cómo terminó doce meses atrás.

Glencore identifica explícitamente el zinc como uno de los metales cuya demanda crecerá en los próximos meses por estar ligado a la transición energética, la electrificación y las infraestructuras de las inteligencias artificiales.

Futuro del zinc

El zinc representa el 17 por ciento de los beneficios industriales de Glencore, y el 10 de los totales del grupo. Es el segundo segmento industrial tras el cobre (que aporta un 47 por ciento de margen y es el buque insignia del grupo que encabeza Gary Nagle).

La corporación anglosuiza asocia el futuro del zinc al que se espera para el cobre, níquel, cobalto, vanadio y aluminio, que son elemento de bajas emisiones de CO2.

La corporación Glencore explica esta circunstancia diciendo que este 2025 ha sido el primer año completo de vuelta a la producción de la planta alemana, que se había reactivado en el primer cuarto del año 2024 y es que, hasta entonces, había quedado a medio gas para dar respuesta a la crisis energética europea. La otra explicación está en el incremento de la producción de la corporación quebequesa CEZ.

Precio

El informe de Glencore del año pasado señala también que el metal cotizó a 2.870 dólares la tonelada de media, es decir, un 3% más que en 2024. El documento oficial reconoce también que la escasez de concentrado a corto y medio plazo “sigue siendo estructural”.

La compañía espera precios medios más altos en 2026 gracias a recortes de producción globales y movimientos de China e Indonesia.

Los activos más rentables dentro de zinc son Kazzinc (margen del 32 por ciento) —un gigante polimetálico kazajo que también produce oro, plata, plomo y cobre— y Kidd en Canadá (42 por ciento). La operación australiana, en cambio, tiene un margen solo del 9%, reflejo de sus costes operativos más altos.

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En el plano comercial, Glencore vendió 2,3 millones de toneladas de zinc metal y concentrados en 2025, cifra idéntica a 2024. En definitiva, el zinc es para Glencore un negocio sólido y en ascenso, con fundamentos de demanda estructuralmente positivos a largo plazo.