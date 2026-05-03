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Auxilian a un ciclista con la tibia rota por una caída en una pista de Vegarrozadas (Castrillón)

El hombre fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital San Agustín

El acceso al núcleo de Vegarrozadas en una imagen de archivo. | MIKI LÓPEZ

El acceso al núcleo de Vegarrozadas en una imagen de archivo. | MIKI LÓPEZ / ricardo solís

M. O.

Piedras Blancas

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han evacuado al Hospital San Agustín a un varón que ha resultado herido tras sufrir una caída con la bicicleta en una pista en Vegarrozadas en Castrillón. El afectado presentaba una posible fractura de tibia.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 10.03 horas. En la llamada se explicó que eran un grupo de personas en bicicleta y una de ellas había sufrido una caída y no podía continuar. Se movilizó al equipo de rescate, a bordo de la aeronave medicalizada, que dieron la llegada a la zona a las 10.46 horas.

Tras atender e inmovilizar al afectado, se efectuó una operación de grúa con la que se extrajo de la zona al herido y al médico-rescatador, para su posterior evacuación al Hospital San Agustín.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11.56 horas.

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La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

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