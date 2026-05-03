Donde el mar no se olvida: el Museo de Anclas que sobrevive por pasión en Castrillón

Castrillón cuenta con un espacio singular donde la cultura marinera se preserva al aire libre. El Museo de Anclas Philippe Cousteau es un proyecto único en la costa del concejo que se mantiene vivo gracias al trabajo y compromiso de una asociación fundada por el suegro del actual presidente, Juan Manuel Cuervo. "Queremos mantener ese museo, como fue en un principio la idea de Agustín Santarúa", explica, así como "crear ese ambiente marinero y marino para todos los viajantes y turistas que pasen por allí".

La Asociación de Amigos del Museo de Anclas nació en 2005 y desde 2009, Juan Manuel Cuervo asume su presidencia: "Somos una asociación muy bien avenida, de alrededor de 25 socios", destaca, "todos de la zona del concejo". Sin duda alguna, su objetivo a lago plazo es "seguir creciendo", a pesar de no contar con ayudas económicas por parte del Ayuntamiento de Castrillón, "somos nosotros los que sufragamos todos los gastos", afirma.

Con el fin de mantener viva la imagen de Philippe Cousteau, "todos los años organizamos el acto de entrega de los premios Pergamino", un reconocimiento que "recoge la esencia de lo que fue esa figura, alguien que se dedicaba a proteger a los mares, la fauna y flora marina", apunta. Coincidiendo con su fecha de fallecimiento, el 28 de junio, ese día "premiamos a las personas, organismos o instituciones que de una u otra manera están muy relacionadas con el mar".

Para poder decidir a quién se otorga el galardón, "nos reunimos en una asamblea. Todos los socios o afiliados tienen la posibilidad de llevar a la mesa distintas opciones a valorar", detalla Cuervo. Se valoran todas las candidaturas y, después "el jurado, que corresponde a un presidente y tres vocales, elige quiénes son finalmente los galardonados".

Noticias relacionadas

Y es que, más de una vez, la cosa ha estado tan reñida que "a veces han sido dos o tres los premiados", admite el presidente de la asociación. El año pasado, se lo llevó el historiador valenciano Juan García Sentandreu, quien dedicó más de 35 años a su labor de investigación y estudio para buscar las raíces de Cristóbal Colón, y "como bien dijo él en una de sus intervenciones, por los giros en sus escritos, se ve que es valenciano", asegura Juan Manuel Cuervo.