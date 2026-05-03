Mayo cultural en la biblioteca de Salinas: cuentacuentos y presentación de un libro
Las actividades se celebrarán los días 8, 15 y 29 de mayo y contarán con la participación activa de usuarias de la instalación
Salinas
La biblioteca pública de Salinas ya tiene lista la programación de actividades previstas para el mes de mayo. Las actividades comenzarán el viernes 8 de mayo a las 18.30 horas con una sesión de “Cuentacuentos invitado”, que estará a cargo de las usuarias de la biblioteca Vera, Alicia y Clara.
La programación continuará el viernes 15 de mayo a las 18.00 horas con la presentación del libro "Ahora cuéntame un cuento que sea real", de la autora Cruz Fernández Heres.
El mes de actividades se cerrará el viernes 29 de mayo a las 18.30 horas con una nueva sesión de “Cuentacuentos invitado”, en esta ocasión a cargo de las usuarias Sara y Laura.
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