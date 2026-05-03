Mayo cultural en la biblioteca de Salinas: cuentacuentos y presentación de un libro

La biblioteca pública de Salinas ya tiene lista la programación de actividades previstas para el mes de mayo. Las actividades comenzarán el viernes 8 de mayo a las 18.30 horas con una sesión de “Cuentacuentos invitado”, que estará a cargo de las usuarias de la biblioteca Vera, Alicia y Clara.

La programación continuará el viernes 15 de mayo a las 18.00 horas con la presentación del libro "Ahora cuéntame un cuento que sea real", de la autora Cruz Fernández Heres.

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El mes de actividades se cerrará el viernes 29 de mayo a las 18.30 horas con una nueva sesión de “Cuentacuentos invitado”, en esta ocasión a cargo de las usuarias Sara y Laura.