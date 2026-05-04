La adhesión de Avilés y Castrillón a la red autonómica de escuelinas llega a los plenos

La adhesión a la red autonómica de las escuelinas municipales de Avilés y Castrillón llega esta semana al Pleno. La corporación avilesina se reunirá para valorar este aspecto este viernes, en una sesión extraordinaria, y la castrillonense hará lo propio un día antes, el jueves.

Se trata de un trámite necesario para que las escuelinas municipales puedan pasar a ser gestionadas por la consejería de Educación a partir del próximo mes de junio. Estaba previsto que este trámite se diese el pasado mes de enero; si bien, a finales del año pasado ya se anunció que iba a ser imposible cumplir esas fechas, y se propuso otro horizonte temporal: abril, que tampoco se cumplió. Por ahora se está trabajando en lograr que sea una realidad en junio.

En Avilés son escuelinas de titularidad municipal las de El Quirinal, La Magdalena y La Toba. En Castrillón las de "El Carbayo" y "El Texu".

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Hasta el momento, el Principado solo ha incorporado a la red autonómica las escuelinas de 22 concejos: Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.