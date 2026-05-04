Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre: la conferencia sobre Lorca en el Monasterio de la Merced

El próximo sábado 9 de mayo, el Monasterio de la Merced ofrecerá una conferencia sobre Federico García Lorca, dentro de su programación cultural del segundo trimestre del año. Bajo el título "Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre", el evento, basado en el texto de Lorca, permitirá a los asistentes conocer la ciudad de Granada a través de los sonidos y canciones que definen sus calles, cambiando con las estaciones, los colores y las costumbres.

Durante la conferencia, los asistentes podrán disfrutar de canciones interpretadas al piano, tal y como el poeta andaluz las habría interpretado, además de fragmentos poéticos y dramáticos del propio autor. Esta cita se trata de un recorrido que fusiona la poesía y la música para redescubrir la esencia de la ciudad que inspiró a uno de los grandes de la literatura española. La conferencia tendrá lugar a las 19.30 horas, tendrá una duración de 70 minutos y está dirigida a un público juvenil y adulto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.