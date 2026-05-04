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Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre: la conferencia sobre Lorca en el Monasterio de la Merced

La conferencia ofrece un recorrido sonoro y literario a través de la ciudad nazarí que mezcla poesía, canciones y fragmentos dramáticos, con interpretaciones en vivo que recrean los paisajes musicales que marcaron la obra del poeta

El monasterio de la Merced en Raíces Viejo.

El monasterio de la Merced en Raíces Viejo. / MARA VILLAMUZA

Christian García

Raíces

El próximo sábado 9 de mayo, el Monasterio de la Merced ofrecerá una conferencia sobre Federico García Lorca, dentro de su programación cultural del segundo trimestre del año. Bajo el título "Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre", el evento, basado en el texto de Lorca, permitirá a los asistentes conocer la ciudad de Granada a través de los sonidos y canciones que definen sus calles, cambiando con las estaciones, los colores y las costumbres.

Durante la conferencia, los asistentes podrán disfrutar de canciones interpretadas al piano, tal y como el poeta andaluz las habría interpretado, además de fragmentos poéticos y dramáticos del propio autor. Esta cita se trata de un recorrido que fusiona la poesía y la música para redescubrir la esencia de la ciudad que inspiró a uno de los grandes de la literatura española. La conferencia tendrá lugar a las 19.30 horas, tendrá una duración de 70 minutos y está dirigida a un público juvenil y adulto. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

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