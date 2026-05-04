El Mercado Ecológico de Castrillón regresa con talleres artesanales y productos de proximidad:  cultivo de shiitake, elaboración de pasta fresca o restauración de muebles, en la oferta de la temporada

El Mercado Ecológico de Raíces regresa este mes de mayo con una nueva edición de su programación anual, consolidado como una de las citas de referencia del producto de proximidad y la alimentación sostenible en el concejo. La iniciativa volverá a celebrarse en el entorno del monasterio de la Merced. La concejala Marián González-Carbajal presentó la edición de 2026 y avanzó que la primera jornada tendrá lugar el jueves 21 de mayo, coincidiendo con el tercer jueves del mes, como el resto de las citas del calendario. El mercado se desarrollará de mayo a octubre de 10.00 a 14.00 horas.

La edil de Turismo destacó que la cita contará con una "buena representación de productores" y animó a la participación ciudadana: "Esperamos que el público también se anime a venir, a conocer estos productos que con tanto mimo se traen al mercado". La organización confirmó la presencia de alrededor de 12 productores en la primera jornada.

En la presentación participaron varios productores habituales, los cuales pusieron en valor el papel del mercado como espacio de encuentro entre producción local y consumidor. Adrián Hopkins, de Huerta de la Figal, explicó que lleva participando desde los inicios del mercado, hace alrededor de ocho años, y destacó el vínculo que se genera en este tipo de iniciativas. "Es un vínculo entre el consumidor local y la producción local", señaló, subrayando la importancia del contacto directo para dar salida a los productos ecológicos.

El productor incidió también en el valor social del mercado y señaló que "no es solo un mercado, es un espacio en el que compartir alrededor del producto local y ecológico", apuntó, destacando la convivencia entre productores y clientes en cada edición. Además, reivindicó su carácter singular en Asturias: “Es pequeño, pero muy único”, y reconoció que el inicio de temporada es un momento esperado: “Nos encanta cuando llega mayo y podemos empezar a venir”. Junto a él participaron Fernando Curto, productor de miel ecológica, y Sergio Mozo, de Huerta Cantamisina, quienes coincidieron en la importancia de este mercado como escaparate del producto ecológico y punto de contacto directo con el consumidor.

Talleres centrados en la sostenibilidad

Más allá de la actividad principal, esta edición incorporará también un programa de talleres mensuales con el objetivo de ampliar la propuesta y atraer a nuevos públicos. Hopkins explicó que la idea es “dinamizar a ese público” y lo harán mediante la inclusión de actividades para adultos y propuestas infantiles.

En mayo se celebrará un taller de semilleros el cual estará orientado a la iniciación en el cultivo doméstico. Dentro de un mes, en junio, la programación continuará con un taller de "upcycling" centrado en la reutilización de materiales para crear nuevos objetos como estuches o juguetes infantiles, además de otro centrado en cerámica impartido por una expositora especializada. También se desarrollará un taller de restauración de muebles que se centrará en la recuperación de piezas antiguas de segunda mano, en línea con la filosofía de consumo responsable del mercado.

En septiembre se impartirá un taller de cultivo de shiitake en troncos, con posibilidad de llevar el material a casa, y en octubre uno de pasta fresca artesanal, centrado en la elaboración tradicional con productos ecológicos. Todas estas propuestas, según Hopkins, buscan reforzar “la conciencia del consumo responsable y la sostenibilidad”.

Noticias relacionadas

Copae, presente en el mercado ecológico

En la presentación intervino también Ulises Tuero, responsable de promoción de COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias), quien destacó la colaboración del organismo con el mercado para reforzar su impulso. Subrayó que se trata de “uno de los pocos mercados, casi el único, exclusivo de ecológico en Asturias”. Tuero explicó que COPAE contará con un puesto propio para invitar a nuevos operadores y facilitar el crecimiento del número de productores, además de apoyar la realización de actividades complementarias.