Patricia Abruña, pregonera del Carmen de Salinas: “Es un honor absolutamente inesperado”

Patricia Abruña, presidenta de la Fundación Jaime Alonso, será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas del Carmen de Salinas el próximo 13 de junio, un nombramiento que asegura haber recibido como “un honor absolutamente inesperado”. A pocas semanas del pregón, Abruña reconoce que aún no tiene escrito su discurso. “Tengo muchas ideas en la cabeza”, afirma, pero insiste que afronta el encargo "con humildad": “Es un honor absolutamente inmerecido”.

Abruña explica que su relación con Salinas comenzó hace años, cuando acudía en verano junto a su marido, y con el tiempo se consolidó hasta convertirse en parte de su vida. “Mis hijos se sienten totalmente de Salinas”, señala, destacando el arraigo familiar en el municipio. Esa vinculación se extiende a la devoción a la Virgen del Carmen y a la cofradía, con la que mantiene una relación muy cercana. Sobre la evolución de las fiestas, recuerda el crecimiento de la participación en la procesión: “Al principio iba un poquito de gente, luego un poquito más”, hasta reunir hoy a “miles de personas”.

Su trayectoria personal está ligada a la Fundación Jaime Alonso, nacida tras años de enfermedad en su familia y la pérdida de uno de sus hijos. A partir de esa experiencia, impulsaron un proyecto de apoyo educativo a menores en situación vulnerable, que comenzó en Málaga y se ha extendido a otros territorios. Además, en Salinas, el proyecto de apoyo educativo de la Fundación Jaime Alonso cuenta con la colaboración de la parroquia del Carmen, que facilita la conexión con el entorno local y la participación de personas vinculadas a la vida parroquial. A través de esta cooperación, se ponen a disposición espacios y voluntarios que ayudan en el refuerzo escolar de menores con dificultades académicas o de integración.

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Por su parte, el hermano mayor de la cofradía, Lucas Oráa, explica que su elección responde tanto a su vinculación con la parroquia como a su implicación social. Destaca que Abruña está “muy ligada a la parroquia” y que su fundación mantiene proyectos educativos en colaboración con el entorno local. Oráa añade también el valor del “ejemplo y testimonio de vida” de la pregonera, marcado por la enfermedad y la pérdida de un hijo, como parte del contexto que ha influido en su designación.