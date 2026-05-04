El PP denuncia la pérdida de 100 plazas por vuelo tras la retirada de Iberia de la ruta entre el Aeropuerto de Asturias y Madrid

El senador del Partido Popular José Manuel Rodríguez, Lito; el diputado regional Pedro de Rueda y la concejala de Turismo de Castrillón, Marián Carbajal, han exigido al Gobierno de Asturias y al Ejecutivo central que actúen ante lo que consideran una serie de decisiones perjudiciales para la conectividad y la seguridad en el Aeropuerto de Asturias. Los tres políticos, durante una comparecencia en el aeropuerto, denunciaron la retirada de la conexión aérea directa con Madrid por parte de Iberia y la supresión del servicio de ambulancia, situaciones que, según afirman, ponen en riesgo tanto a los pasajeros como al desarrollo económico de la región.

Rodríguez calificó la decisión de Iberia como "un golpe muy fuerte" para Asturias y destacó que la retirada de la conexión directa con Madrid supone una pérdida del 40 por ciento de las plazas semanales. En concreto, el senador popular detalló que la marcha de Iberia supone una pérdida de cien pasajeros por vuelo en dirección a Madrid, unos 4.000 a la semana. "Esta decisión afecta gravemente a la competitividad, al turismo y a la economía de nuestra comunidad", aseguró el senador. Además, señaló que esta situación es inédita en los aeropuertos del norte de España, lo que, según él, demuestra el abandono de Asturias por parte del Gobierno central.

Para Rodríguez, el traspaso de los vuelos de Iberia a su filial Air Nostrum conllevará un empeoramiento del servicio al realizar la conexión con aviones más pequeños, con menores frecuencias y mayor incomodidad. "No solo se reduce la oferta de plazas, sino que también aumenta la incomodidad para los pasajeros, que tendrán que embarcarse en un autobús en lugar de la rampa habitual, lo que es aún más problemático cuando las condiciones meteorológicas no acompañan", explicó.

Sin cobertura de ambulancia

Otro de los puntos clave de la denuncia del Partido Popular es la supresión del servicio de ambulancias en el aeropuerto, una medida que lleva más de un año sin resolverse. Pedro de Rueda advirtió sobre las consecuencias graves de no contar con este servicio: "Hace pocos días, un pasajero tuvo que ser trasladado a un hospital y la ambulancia que vino era de Avilés, lo que dejó sin cobertura a todo el municipio. Si ocurre una emergencia grave, puede ser fatal no tener una ambulancia disponible en el aeropuerto", señaló. De Rueda también criticó la respuesta del Gobierno del Principado, que, según afirmó, habría optado por "enviar cartas" en lugar de tomar medidas concretas. "El Gobierno de Asturias parece estar de salida, sin capacidad para solucionar los problemas que afectan a los asturianos", aseguró.

Tanto el senador como el diputado regional señalaron la falta de acción de los gobiernos regional y nacional frente a estos problemas. Rodríguez criticó al presidente asturiano, Adrián Barbón, por ignorar las mociones presentadas por los senadores asturianos en el Senado, en las que pedían el regreso del servicio de ambulancia. Según señaló el senador, "las promesas del PSOE no se traducen en hechos".

De Rueda también criticó al gobierno central y acusó al presidente Pedro Sánchez de priorizar a otras comunidades autónomas frente a Asturias. "Mientras el Gobierno de Sánchez da soluciones a los vascos y catalanes, los asturianos nos quedamos atrás, abandonados por un gobierno que no tiene ni voz ni voto en Madrid", afirmó.

Frente a esta situación, el Partido Popular ha presentado varias iniciativas en el Senado y en la Junta General del Principado. Una de las principales propuestas de la formación es la creación de una mesa de diálogo entre AENA, el Ministerio de Transportes, el Gobierno del Principado y los agentes sociales y económicos con el objetivo de recuperar la conectividad directa con Madrid y restablecer el servicio de ambulancias. En ese sentido, el senador popular también pidió al gobierno asturiano que impulse un plan de ayudas específicas para Iberia con el objetivo de recuperar la conexión directa con Madrid. "El aeropuerto de Asturias no puede ser el único del norte de España sin vuelos de Iberia", concluyó.

Noticias relacionadas

Un aeropuerto clave para Asturias

En cuanto al futuro del aeropuerto, tanto Lito como De Rueda insistieron en que debe desempeñar un papel clave en la estrategia económica de la región. "Asturias necesita conexiones con grandes hubs internacionales. Perdimos Frankfurt, no tenemos vuelos directos a París o Londres, y eso limita nuestras oportunidades", explicó de Rueda. Por su parte, Rodríguez destacó que Madrid sigue siendo un nodo esencial para los asturianos, no solo por motivos turísticos, sino también por las necesidades empresariales. "Recuperar esta conexión es fundamental para el futuro económico de la región", afirmó.