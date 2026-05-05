“Somos campeones y somos referentes”: Castrillón revalida sus banderas azules

Castrillón refuerza su posición como referente del litoral asturiano al revalidar un año más las banderas azules en las playas de Arnao, Salinas y Santa María del Mar, un distintivo que avala la calidad del agua, la seguridad y la accesibilidad de estos arenales. Este reconocimiento, otorgado desde 1987 por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), ha dejado en total 16 banderas en Asturias, dos más que en la pasada edición. Este año, además, la entrega de los distintivos azules se llevará a cabo en Castrillón a mediados del mes de junio.

"Somos campeones y somos referentes". La concejala de Turismo de Castrillón, Marián González-Carbajal, valoró de forma “muy positiva” la renovación de las banderas azules, una noticia que ha definido como “una grandísima alegría para el municipio”.

Por ello, la concejala de Turismo destacó el significado del distintivo, al que ha descrito como “un certificado de calidad que acredita que estas playas cumplen con todos los estándares que marca Adeac”. Además, recalcó que “una vez más nos posiciona en un puesto alto en el mapa azul de playas”.

Por otro lado, la edil popular añadió también que Castrillón es “un concejo muy azul” y que se sitúa “entre los municipios que más banderas azules recogemos”, lo que, a su juicio, confirma el posicionamiento del territorio en materia de calidad litoral y turística.

En ese sentido, González-Carbajal quiso poner el foco en el caso de Arnao, playa sobre la que destacó la singularidad del entorno en el que conviven distintos recursos patrimoniales y naturales. “En Arnao se junta el sendero, la playa y el museo de la mina en una misma población pequeña, lo que hace que tengamos tres banderas azules ondeando en un espacio muy reducido, algo que la propia Adeac considera un hito”, explicó.

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Las tres playas castrillonenses figuran de forma habitual en este listado, lo cual, tal y como detalló la concejala, consolida la continuidad del trabajo de gestión y mantenimiento del litoral por parte del concejo. Además, estos reconocimientos "refuerzan el atractivo turístico de Castrillón", especialmente de cara a la temporada estival, al tratarse de uno de los principales destinos costeros del norte de España.