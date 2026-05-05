Carmen López, la reina del surf en Salinas: "Es mi vida, me ha ayudado a descubrir cosas que no conocía"

Carmen López es la reina del surf en Salinas. Su currículum habla por sí solo: campeona de España y campeona del mundo de surf adaptado. Un glaucoma hizo que perdiese la visión con tan solo cuatro años, pero eso no le ha parado los pies. "El surf lo es todo para mí, me ha ayudado a descubrir cosas que no conocía. Me ha ayudado a viajar, a conocer gente... En definitiva, a encontrar mi verdadera pasión", asegura la ovetense. A su lado ha contado con Lucas García, entrenador y seleccionador nacional, con quien, a través de su escuela, ha conseguido llegar a lo más alto.

Su aventura en el mundo del surf empezó hace años. Tras probarse en otras especialidades, como el ciclismo o el snow, decidió cambiar la nieve por las olas del mar. "Cuando estoy sobre la ola siento libertad y paz y, sobre el agua, nadie piensa en mi discapacidad: simplemente ven a una surfista más. Sobre la ola no hay diferencias", declara López, que durante estos años ha conseguido llegar a lo más alto dentro del parasurf, coronándose como campeona de España en cuatro ocasiones, campeona de Europa y, tras tres experiencias, convertirse en la mejor del mundo sobre una ola.

Carmen López, con su perro. / Mario Canteli

"A mí el mar me da una sensación de liberación y de paz. Es algo único", confirma esta aspirante a deportista paralímpica. Por eso, anima a todas las personas con discapacidad a poner en práctica aquellas iniciativas que deseen. "El deporte ayuda, les va a animar. Una discapacidad no puede frenarte ni significa que pierdas la capacidad de hacer cualquier cosa", sentencia López, a quien en casa siempre animaron a hacer lo que le hiciera feliz. El resultado no puede estar yendo mejor.

Noticias relacionadas

La ambición de López, además, no se detiene. "Mi mayor sueño sería poder llegar a unos Juegos Paralímpicos", afirma con contundencia la ovetense, cuya historia también pasará a la gran pantalla. La directora avilesina Ana López Martín está trabajando en la película "En la cresta de la ola", donde se narran las vivencias de la deportista y cuyo rodaje, además, ya se ha podido ver por tierras castrillonenses. "El otro día un padre me contó que su hija quería hacer surf por mí. Para mí eso es lo más motivador", subraya López, que es, por méritos propios, la gran reina del surf en Castrillón.