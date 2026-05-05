Castrillón aborda la sexualidad en el climaterio en la última sesión de sus jornadas de salud femenina
La Casa de Encuentro de las Mujeres acoge este miércoles, de 18.00 a 20.00 horas, un taller impartido por la sexóloga Natalia Cachafeiro
La Casa de Encuentro de las Mujeres de Castrillón acogerá mañana, miércoles 6 de mayo, de 18.00 a 20.00 horas, la última sesión de las II Jornadas "Salud de las Mujeres en diferentes Etapas de la Vida", organizadas por la Concejalía de Igualdad, Juventud y Familia del Ayuntamiento de Castrillón. Bajo el título "Sexualidad en el climaterio", el taller pondrá el foco en el abordaje de esta etapa desde una perspectiva integral, respetuosa y centrada en el bienestar de las mujeres.
La sesión será impartida por la psicóloga y sexóloga Natalia Cachafeiro, graduada en Psicología por la Universidad de Oviedo y con un máster en Sexología, Educación Sexual y Asesoramiento Sexológico. Durante el encuentro se abordarán aspectos clave relacionados con la vivencia de la sexualidad en el climaterio, promoviendo un espacio de información, reflexión y diálogo abierto.
El acceso será libre hasta completar aforo. Además, con el objetivo de facilitar la asistencia y la conciliación, la jornada contará con un servicio de atención a menores en formato ludoteca, gracias a la colaboración del Plan de Infancia.
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