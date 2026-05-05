Castrillón sitúa los riesgos laborales en el centro del debate
Izquierda Unida organiza junto a Comisiones Obreras un coloquio para reflexionar sobre la seguridad en los centros de trabajo
La seguridad y la salud en el trabajo volverán a ponerse sobre la mesa este jueves 7 de mayo en Piedras Blancas, en una charla-coloquio que busca abrir el debate sobre una realidad que sigue afectando de forma directa a la clase trabajadora: los riesgos laborales y sus consecuencias cotidianas.
La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de Encuentro (C/ Rey Pelayo, 20) y está organizada por Izquierda Unida de Castrillón en colaboración con Comisiones Obreras. Bajo el título “Seguridad y salud laboral, un problema real de la clase trabajadora”, la sesión pretende generar reflexión y debate en torno a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en distintos sectores.
En la conferencia participarán Juan Manuel Sánchez Baragaño, responsable del Área de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Asturias, y Damián Manzano Carneiro, secretario de Acción Sindical de la misma organización. La mesa estará moderada por Laureano López Rivas, de IU Castrillón.
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