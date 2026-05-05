Castrillón sitúa los riesgos laborales en el centro del debate

La seguridad y la salud en el trabajo volverán a ponerse sobre la mesa este jueves 7 de mayo en Piedras Blancas, en una charla-coloquio que busca abrir el debate sobre una realidad que sigue afectando de forma directa a la clase trabajadora: los riesgos laborales y sus consecuencias cotidianas.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de Encuentro (C/ Rey Pelayo, 20) y está organizada por Izquierda Unida de Castrillón en colaboración con Comisiones Obreras. Bajo el título “Seguridad y salud laboral, un problema real de la clase trabajadora”, la sesión pretende generar reflexión y debate en torno a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en distintos sectores.

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En la conferencia participarán Juan Manuel Sánchez Baragaño, responsable del Área de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Asturias, y Damián Manzano Carneiro, secretario de Acción Sindical de la misma organización. La mesa estará moderada por Laureano López Rivas, de IU Castrillón.