El deterioro se extiende a un segundo puente de la Senda Verde del Agua en Castrillón

"A esto se le llama estado de abandono. Si no se hace mantenimiento, las cosas se estropean. Es así de simple". Con estas palabras resumía un vecino de la aldea castrillonense de Pipe el estado del puente que cruza el núcleo y sobre el que transcurre la Senda Verde del Agua, la misma en la que la pasada semana se clausuró el puente de Las Meruxeras por evidentes signos de deterioro.

"Los hierros del puente se están pudriendo. Si no se cuida algo, se estropea", detalla un vecino del lugar que, sabedor de la situación de la estructura, ha variado sus costumbres en los últimos tiempos: "Antes solía dejar el coche bajo el puente, no me preocupaba demasiado. Pero desde hace tiempo desconfío mucho. Sé que no se va a caer todo, pero poco a poco caen pedazos y no sabes qué tamaño puede tocar".

Según varios residentes, la clausura de este viaducto se produjo de forma sincronizada al de Las Meruxeras. "Desde que cayó el puente de Santander [en relación a la pasarela del Bocal donde fallecieron seis personas] nadie quiere correr riesgos", apunta una vecina, cuya finca cuenta con varios metros cuadrados ubicados bajo la pasarela.

Refuerzos de hierro de puente, a la vista a causa del deterioro. / Christian García

"Van cayendo los pedazos de hormigón y nosotros los vamos recogiendo", comenta otro vecino para el que la situación del puente de Pipe es diferente al de Las Meruxeras: "El otro está mucho peor. Antes solía pasear por la senda, pero hace tiempo que no voy por allí".

Respecto al mantenimiento, varios vecinos coinciden en que el puente "no está peor" debido a la labor del Ayuntamiento, el cual "se encarga de hacer arreglos cuando pasa algo". Por contra, muchos afirman que "al Principado no se le ha visto nunca" pese a que "fue la Consejería la que hizo la senda".

En cuanto al tránsito en la senda, los vecinos afirman que "es muy elevado". En concreto, apuntan a los fines de semana, días en los que "pasa mucha gente, al fin y al cabo, es muy popular y muy bonita", comenta una vecina, la cual ha visto a varios senderistas afectados por el cierre: "Se llevan un chasco y se dan media vuelta".

Por otro lado, el cierre de la pasarela de Pipe no ha logrado evitar que haya personas que omitan el riesgo para su seguridad. "Es de sentido común, si está cerrado es por algo. No te pongas en peligro sin necesidad", declara otro vecino.

La responsabilidad del mantenimiento, en disputa

La conservación de las pasarelas de la Senda Verde del Agua de Castrillón suponen otro problema. Según indicó el Consistorio días atrás, es la Administración local la que se estaría haciendo cargo del mantenimiento de estas estructuras. Sin embargo, el Ayuntamiento de Castrillón negó ser el titular y viró el foco al Principado, concretamente a la Consejería de Medio Ambiente.

Según el gobierno local, la responsabilidad recae en la Administración regional debido a que la estructura forma parte de la Senda Verde de Agua, la cual se ejecutó en el año 2002. El Consistorio sostiene que no existe constancia de una cesión de la titularidad ni de la asunción del mantenimiento por parte de Ayuntamiento.