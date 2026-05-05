Fin de semana de éxitos en el tenis de mesa para el Isla de la Deva

El Tenis de Mesa Isla de la Deva cerró con éxito la fase regular de la Liga Territorial, logrando una doble victoria en sus dos equipos. En División de Honor, el equipo logró una contundente victoria por 6-0 ante Navia TM. Poldo, Moi y Koke fueron los encargados de sumar los puntos, con dos victorias cada uno. Este resultado permite al equipo acabar en la tercera posición de la clasificación general, asegurando su plaza en los Play Off, que se disputarán el próximo domingo 24 de mayo.

Por otro lado, el equipo de Primera División consiguió su tercera victoria consecutiva al vencer 5-1 a Oviedo-Madrid "B". Fede y Jose fueron los máximos responsables de la victoria con dos puntos cada uno, mientras que Jose Luis sumó un punto.

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Por otro lado, el gimnasio del instituto Isla de la Deva, casa del club de tenis de mesa, acogerá el día 9 de mayo el Campeonato de Asturias Alevín, mientras que el día 10 será el turno de las categorías benjamín y prebenjamín. Ambas competiciones darán inicio a las 9.20 horas y contarán con competiciones individuales, dobles y por equipos. El torneo, organizado por la Federación de Tenis de Mesa del Principado, cuenta con la colaboración del club de la capital castrillonense así como de la consejería de Deportes local.