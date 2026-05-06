Castrillón adjudica la explotación del chiringuito de Santa María del Mar

El Ayuntamiento de Castrillón ya tiene decidido el futuro del chiringuito de Santa María del Mar, establecimiento que salió a licitación a principios del mes de abril con un precio de partida de 2.588,71 euros al año por su explotación y que recibió siete propuestas. Entre ellas destacó especialmente la de Rubén Martínez, quien con una oferta de 50.000 euros (IVA no incluido) ha recibido el visto bueno de la mesa de contratación al ser considerada la mejor oferta en relación calidad-precio. El plazo de duración del contrato es de dos años, para las temporadas 2026 y 2027, prorrogables dos veces por periodos anuales (1+1) hasta un máximo de cuatro años.

En total, la explotación del popular bar recibió siete ofertas. De todas ellas, la de Martínez recibió 40 puntos, la máxima puntuación en los criterios subjetivos -diseño de los elementos de amueblamiento y equipamiento del interior y del exterior del establecimiento-. Esta oferta también fue la mejor valorada en los criterios objetivos con una puntuación de cien sobre cien posibles.

El chiringuito de Santa María del Mar es una instalación desmontable que dispone de una superficie útil de 68,34 metros cuadrados. Además de la zona destinada a bar, el espacio incluye aseos, un cuarto de limpieza, un almacén y un área reservada para el servicio de Salvamento, junto con una terraza para los usuarios.

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El establecimiento funcionará únicamente durante la temporada, comprendida entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año. El horario de apertura está fijado a las 06.00 horas, mientras que el cierre será a la 1.30 hasta el 15 de junio. A partir de esa fecha, la actividad podrá prolongarse hasta las 2.00. Asimismo, los viernes, sábados y en vísperas de festivos, el horario de cierre se ampliará hasta las 2.30, permitiendo una mayor franja de servicio en esos días concretos.