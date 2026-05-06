Citas a ciegas en torno a los libros, más horas para el estudio y cuentos en vivo en las bibliotecas de Castrillón

Las bibliotecas de Piedras Blancas y Salinas llegan a este viernes con una programación que mezcla juego, lectura y ocio: una cita literaria tipo "dating show" para encontrar pareja de libro, la ampliación del horario de estudio por los exámenes y un cuentacuentos protagonizado por usuarias del propio servicio. Tres propuestas distintas que ponen el foco en la participación y el uso vivo de estos espacios culturales.

Cita a ciegas con tu pareja literaria

La sección infantil de la Biblioteca de Piedras Blancas acogerá este viernes, 8 de mayo, una actividad tan original como divertida: "First Dates: Biblio-Edition", un juego para que los asistentes descubran a su "media naranja literaria".

La propuesta transformará la biblioteca en el "restaurante más literario del mundo", donde los participantes recibirán una identidad secreta nada más llegar. A partir de ahí, deberán interactuar con el resto de jugadores, tirar de ingenio y algo de intuición para descubrir quién encaja con su historia, siempre respetando las reglas del juego. La actividad se desarrollará de 19.00 a 20.00 horas en la biblioteca de Piedras Blancas. Para más información, se puede contactar en el teléfono 985 533 175.

Nuevos horarios para los exámenes

Coincidiendo con la llegada de la temporada de exámenes, la biblioteca de Piedras Blancas ampliará el horario de sus salas de estudio desde el viernes 8 de mayo hasta el domingo 14 de junio, ambos incluidos.

Durante este periodo, las salas permanecerán abiertas todos los días de la semana. De lunes a viernes, el horario será de 9.00 a 23.00 horas, mientras que los sábados y domingos abrirán de 9.00 a 21.00 horas, facilitando así el estudio en un tramo amplio del día. Para cualquier consulta, la biblioteca mantiene activo el teléfono 985 533 175.

Sesión de cuentacuentos en Salinas

La Biblioteca de Salinas propone también una cita con la narración oral este viernes a las 18.30 horas, con un "Cuentacuentos Invitado" muy especial.

En esta ocasión, serán las usuarias Vera, Alicia y Clara quienes se pongan al frente de la actividad, dirigida a público general. Una iniciativa que pone en valor la participación activa de las personas lectoras en la vida cultural de la biblioteca.

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La asistencia requiere inscripción previa, que puede realizarse en la propia biblioteca, llamando al 985 500 185 o a través del correo electrónico "biblio_salinas@castrillon.es". Se recuerda además que podrá asistir un adulto por cada menor participante.