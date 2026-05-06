"El deseo sexual en la mujer no desaparece con la edad, es cambiante y no lineal", sostiene la sexóloga Natalia Cachafeiro

El climaterio sigue siendo, para muchas mujeres, una etapa envuelta en silencios, dudas y demasiados mitos. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia de lo que suele contarse. De ello se habló en la última sesión de las Jornadas “Salud de las Mujeres en diferentes Etapas de la Vida”, un encuentro dedicado a la “Sexualidad en el climaterio” que busca abrir conversación, desmontar ideas arraigadas en el imaginario colectivo y ofrecer herramientas para vivir esta fase con mayor bienestar.

La sesión estuvo impartida por la psicóloga y sexóloga Natalia Cachafeiro, especialista en educación sexual y asesoramiento sexológico, quien propuso una mirada global sobre la sexualidad femenina antes de centrarse en esta etapa concreta. En ese sentido, la sexóloga subrayó que "no se pueden entender los cambios sin comprender antes el funcionamiento general de la sexualidad", así como los factores que la condicionan a lo largo de la vida.

En cuanto al climaterio, que abarca aproximadamente a partir de los 45 años, supone una transición biológica y vital marcada por el descenso hormonal. Este cambio comentó la experta, puede provocar síntomas como sofocos, alteraciones del estado de ánimo o sequedad vaginal, que impactan directamente en la vivencia sexual. “El hecho de que las hormonas desciendan tanto da lugar a una serie de cambios muy significativos de cara a la sexualidad”, explicó la experta.

Uno de los aspectos más sensibles es la relación entre estos cambios físicos y el deseo sexual. “Sequedad, dolor, ausencia de ganas", enumeró Cachafeiro, recordando que el malestar físico influye de forma directa en la disposición a mantener relaciones sexuales. En este sentido, la especialista insistió en que no se trata de una pérdida “natural” del deseo, sino de múltiples factores que se entrelazan.

También alertó sobre una visión social aún presente que tiende a invisibilizar la sexualidad en esta etapa. En este sentido, Cachafeiro señaló que muchas mujeres cuestionan su apetito sexual: "Muchas dicen: 'bueno, ¿pero ahora para qué vas a querer?’ Una forma de dar a entender que ya eres mayor", relató. Sin embargo, este es un pensamiento que la sexóloga cuestiona de forma clara: “Es una parte importante de mi vida y quiero también cultivarla”.

Además, uno de los ejes centrales del taller fue precisamente desmontar mitos. Entre ellos, la creencia de que el deseo desaparece con la edad o que el climaterio implica el fin de la vida sexual activa. “Es que tienes más deseo, tienes menos deseo… Bueno, pues depende”, explicó Cachafeiro, que defendió que el deseo es cambiante y no lineal.

La experta también puso el foco en cómo los miedos o experiencias negativas previas pueden generar un círculo de malestar en las relaciones sexuales. "En lugar de mantener relaciones porque me apetece, para muchas mujeres es un 'a ver si esta vez no se da ese problema'", señaló Cachafeiro, al tiempo que agregó que esa preocupación puede afectar al disfrute y perpetuar las dificultades.

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Frente a ello, el enfoque del taller apostó por la información, la comprensión y el acompañamiento. "Miramos a ver de dónde viene el problema y con eso intentamos atajarlo dentro de las posibilidades de cada persona", explicó la sexóloga, que destacó la importancia de adaptar las soluciones a cada caso. Más allá de los cambios físicos o emocionales, el mensaje que atravesó la sesión fue claro: "La sexualidad no tiene una fecha de caducidad". Y es que, tal y como recalcó Cachafeiro, esta "puede transformarse, adaptarse y seguir siendo una parte significativa de la vida en el climaterio siempre que se mire con conocimiento, sin prejuicios y con espacio para hablarlo".