Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: "Estamos bien, que es lo importante"

"Estamos bien, que es lo importante". Con esas palabras, escritas en un mensaje de Whatsapp, explica a LA NUEVA ESPAÑA uno de los tres asturianos atrapados en el "Houndius", el buque afectado por el brote de hantavirus, cómo está siendo la espera hasta que el gobierno logre devolverles a Asturias.

El "Hondius" cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Canarias. Durante el trayecto se detectó un brote de hantaravirus, que según diversas fuentes ha llegado a contagiar a siete pasajeros: tres de ellos han muerto (dos a bordo y uno en Johannesburgo), uno está grave hospitalizado en la capital sudafricana y otros tres (dos con síntomas y uno contacto estrecho), iban a ser evacuados a Países Bajos. La naviera, Oceanwide Expeditions, ha asegurado que no constan nuevos casos. El pasado 11 de abril, coincidiendo con la muerte del primer pasajero, se decidió que los turistas permaneciesen confinados en sus camarotes, a fin de evitar nuevos contagios. Así se encuentra el castrillonense y los otros dos asturianos que participaban en el viaje.

Actualmente, el barco se encuentra detenido frente a Cabo Verde. Allí está siendo examinado por personal del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para determinar qué pasajeros deben ser evacuados de urgencia a Cabo Verde. El resto seguirá en el barco rumbo a Canarias, donde calculan llegar en el plazo de 3 o 4 días.

Desde allí, y una vez sean todos examinados, los pasajeros serán evacuados a sus casas con medios del Ministerio de Defensa.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.

El hantavirus suele comenzar con síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, escalofríos y dolores musculares. Sin embargo, la enfermedad puede empeorar rápidamente y provocar tos seca, náuseas, vómitos, malestar general y dificultad para respirar.

En los casos graves, los pacientes pueden necesitar ingreso hospitalario, incluso en UCI, con oxígeno, ventilación mecánica u otros cuidados de soporte. No existen antivirales específicos contra el hantavirus, por lo que el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y sostener la función respiratoria.

Una de las claves del brote es que el hantavirus no suele transmitirse de persona a persona. Aun así, las autoridades sanitarias recomiendan extremar la vigilancia, identificar el origen de la exposición y aplicar medidas de limpieza y desinfección en los lugares donde pueda haber restos de roedores.