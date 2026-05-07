Se busca a "Polo", un halcón de 3 años perdido en las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias, donde "trabaja" en el control de aves
La empresa Locus Avis, encargada del servicio de cetrería en el aeródromo asturiano, recomienda evitar coger al animal "para que no se asuste"
Atiende al nombre de "Polo". Tiene tres años y pesa ochocientos gramos. Estos son los datos de un halcón que lleva desde este lunes por la tarde perdido en las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias, donde "trabaja" en el control de aves con la empresa Locus Avis, encargada de este servicio de cetrería.
El responsable de la empresa en Asturias explicó que el lunes por la tarde el halcón realizó un servicio en el aeródromo asturiano. "En el vuelo capturó algo", explica el responsable. Esto posiblemente despistó al ave rapaz: "Suelen salir con un poquito de hambre, y si no comen durante el trabajo regresan sin problema. Como capturó algo en el vuelo no volvió", explica. Aquella noche, "Polo" la pasó fuera. El animal, que lleva un GPS y un emisor de radiofrecuencia, fue localizado en las inmediaciones del Aeropuerto de Asturias. Entonces todo pintaba bien.
"Pero al día siguiente, no sabemos por qué, el GPS dejó de dar señal. La ley de Murphy parece que hizo efecto y tampoco funciona la emisora", recalcan desde Locus Avis, que solicita que cualquier persona que sepa algo del animal se ponga en contacto con la empresa a través del siguiente teléfono: 607349909. Recomienda que no se intente coger para evitar que el halcón se asuste.
"Polo" es un halcón Sacre. "Es un halcón experimentado y súper seguro, pero algo le pasó, se despistó", concluyen desde Locus Avis, que confían en un final feliz.
El problema que pueden significar las aves para el tráfico aéreo está planteado a nivel mundial, y tiene una especial relevancia en España por su situación geográfica, clima y diversidad paisajística, que sirve de soporte a una de las avifaunas más ricas del continente. En el Aeropuerto de Asturias existe servicio de cetrería desde el año 2009.
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