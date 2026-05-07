Castrillón, epicentro del vóley playa asturiano: San Juan acoge el circuito autonómico con ranking nacional en juego

La arena de la playa de San Juan se convertirá este fin de semana en una pista de competición. Castrillón acoge el 5º Circuito Asturiano de Vóley Playa 2026, una cita homologada y puntuable para el ranking nacional, lo que garantiza un alto nivel competitivo desde el inicio y un ambiente deportivo desde primera hora.

El torneo se celebrará durante dos jornadas, el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con partidos desde las 9.40 horas en ambos días y finales programadas para la tarde.

El sábado competirán las categorías senior femenina y masculina, amateur, sub15 femenina y sub13 masculina y femenina. La jornada se prolongará hasta aproximadamente las 17.00 horas, cuando está prevista la final senior femenina, que cerrará el programa del día.

El domingo será el turno para las categorías sub19 femenina y masculina, sub21 masculina, sub17 femenina y masculina y sub15 masculina. La competición arrancará de nuevo a las 9.40 horas y las últimas finales del fin de semana están fijadas para las 16.20 horas.

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La entrega de premios se celebrará al término de cada jornada, tanto el sábado como el domingo, con San Juan como epicentro del vóley playa asturiano durante todo el fin de semana.