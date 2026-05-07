Castrillón rechaza abrir las playas a los perros en las noches de verano

La posibilidad de que los perros puedan entrar en las playas de Castrillón durante las noches de verano ha reabierto el debate en el concejo, después de que algunos propietarios reclamaran flexibilizar las restricciones estacionales. El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que el modelo actual es “razonable y equilibrado” y no prevé cambios.

En su respuesta a las peticiones, el gobierno municipal subraya que los perros pueden acceder a las playas del concejo durante todo el año, salvo en la temporada estival, cuando se limitan las entradas por motivos de salubridad y seguridad en arenales de gran afluencia como la Playa de Salinas.

Durante el verano, recuerda el Consistorio, existe una zona habilitada para canes en el playón de la Playa de Bayas, además de parques específicos para perros repartidos por el municipio. A ello, el Consistorio suma su participación en el consorcio que impulsa el albergue comarcal de animales en Candamo, actualmente en fase inicial de construcción.

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Con este marco, el Ayuntamiento insiste en que la normativa vigente busca compatibilizar el uso de los espacios públicos entre quienes tienen perro y quienes no, y considera que el sistema actual responde a un criterio de equilibrio y convivencia.