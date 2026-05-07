A la conquista de Europa desde Castrillón: Ana González, campeona continental de peluquería canina

Ana Belén González no sólo corta pelo, lo transforma. Esta peluquera canina de Piedras Blancas acaba de llevar a España a lo más alto del Campeonato de Europa de Peluquería Canina, celebrado en Roma, donde la selección española, a la que acudió como representante, logró imponerse sobre Italia y Hungría.

"Ganarlo en equipo fue una maravilla", asegura González, que recuerda cómo cada concursante debía presentar un arreglo frente a un panel de jueces internacionales que evaluaban desde el antes y después del perro hasta la precisión en la técnica. González trabajó con una Jack Russell proporcionada por los organizadores y realizó un stripping, una técnica que consiste en retirar pelo muerto de manera meticulosa, sin dañar al animal y respetando su patrón natural de muda. "Era complicado porque la perrita acababa de parir y tenía zonas con menos pelo, pero lo hice todo a mano, retirando el pelo con guante de látex", explica. Este cuidado extremo evita calvas y maximiza la puntuación en competición.

Ana González, con el Jack Russell que trató. / A. B. G.

González no es nueva en el circuito internacional. Ya en 2015 había participado en un mundial en Italia, donde el equipo español quedó tercero, y el año pasado lograron un tercer puesto en el Europeo. Estos logros previos consolidan su reputación y le han permitido competir con confianza y técnica en cualquier escenario.

La experiencia en Roma también dejó anécdotas memorables. Los perros que les facilitaron no eran sus habituales compañeros, así que algunos se mostraban nerviosos ante tijeras y secadores. "Hubo uno que se escondía bajo la mesa y otra perrita que no dejaba de dar vueltas; fue todo un reto lograr que se quedaran quietos mientras las arreglábamos. Al final, el público y los jueces valoraron cómo supimos adaptarnos a cada perro", recuerda González entre risas.

Más allá de la competición, la experiencia humana fue igualmente intensa. "Fue un fin de semana tenso, pero cuando anunciaron que habíamos ganado, fue un subidón. Además, nos trataron muy bien en Italia y pudimos disfrutar un poco del país", comenta.

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De vuelta a Piedras Blancas, la rutina sigue siendo la misma: tijeras, peines y mucho amor por los perros, aunque ahora con la medalla europea colgando de su currículum. Con la mirada puesta en el Mundial que se celebrará en septiembre en Murcia, González y su equipo ya están en plena preparación, decididos a mejorar sus marcas y seguir dejando huella en la peluquería canina internacional.