Fútbol a tres bandas en Castrillón: los veteranos del Pillarno se citan en un triangular
El Hispano y el Aula de Madrid completan el cartel de un evento fijado para los días 15 y 16 de mayo
El Club Deportivo Pillarno organiza el "Torneo Veteranos", una cita en formato triangular en la que, además del conjunto anfitrión, participarán el Club Hispano de Castrillón y el madrileño Aula Club de Fútbol.
La competición a tres arrancará el viernes 15 de mayo en el campo de fútbol de Pillarno, en El Cuadro. El partido inaugural enfrentará al Pillarno y al Aula a partir de las 19.30 horas, en el primer duelo de esta cita deportiva.
La jornada decisiva se disputará el sábado 16 de mayo, con los dos encuentros restantes. A las 11.30 horas se medirán el Aula y el Hispano mientras que a las 12.30 horas será el turno del Pillarno frente al Hispano, cerrando así el evento.
Los aficionados que no puedan acudir al campo podrán seguir los partidos en directo a través del canal ACF Torneos en la plataforma YouTube, que ofrecerá la retransmisión de los encuentros.
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