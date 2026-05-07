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Fútbol a tres bandas en Castrillón: los veteranos del Pillarno se citan en un triangular

El Hispano y el Aula de Madrid completan el cartel de un evento fijado para los días 15 y 16 de mayo

Afición y jugadores de Pillarno, en una imagen de archivo

Afición y jugadores de Pillarno, en una imagen de archivo / LNE

Christian García

El Cuadro (Pillarno)

El Club Deportivo Pillarno organiza el "Torneo Veteranos", una cita en formato triangular en la que, además del conjunto anfitrión, participarán el Club Hispano de Castrillón y el madrileño Aula Club de Fútbol.

La competición a tres arrancará el viernes 15 de mayo en el campo de fútbol de Pillarno, en El Cuadro. El partido inaugural enfrentará al Pillarno y al Aula a partir de las 19.30 horas, en el primer duelo de esta cita deportiva.

La jornada decisiva se disputará el sábado 16 de mayo, con los dos encuentros restantes. A las 11.30 horas se medirán el Aula y el Hispano mientras que a las 12.30 horas será el turno del Pillarno frente al Hispano, cerrando así el evento.

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Los aficionados que no puedan acudir al campo podrán seguir los partidos en directo a través del canal ACF Torneos en la plataforma YouTube, que ofrecerá la retransmisión de los encuentros.

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