Asturiana de Zinc prevé nuevas inversiones para aumentar la producción en Castrillón antes de fin de año

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), que es la segunda fundidora de zinc más importante del mundo, se plantea crecer todavía más de manera inmediata, pero el alto coste de la energía recorta estas aspiraciones. Los planes más cercanos son: nuevas cubas electrolíticas en las naves más antiguas "antes de final de año" para, a continuación, ampliar la capacidad de producción de la nave más antigua.

Esta es una de las conclusiones principales de la intervención este viernes de Carlos Navalpotro en la jornada “Comarca de Avilés: el corazón de la industria”, que se desarrolló en la Cámara de Comercio de la comarca, a instancias del grupo municipal del Partido Popular (PP) y en la que participaron, entre otros, representantes de Arcelor-Mittal España, Industrial Química del Nalón o la patronal siderúrgica UNESID.

“Antes de final de año” es cuando en Azsa tiene previsto hacer las obras. “Vamos a necesitar 10 megavatios adicionales para poner en marcha las nuevas cubas. A futuro, en caso de que los precios fuesen competitivos y hubiese acceso a la red, podríamos estar hablando de otros 35 megavatios adicionales. En nuestro caso la subestación tiene capacidad -estaba Alcoa-, pero está sin utilizar: se liberó su capacidad, pero a día de hoy no se usa”, se lamentó el ejecutivo de Glencore.

Todo esto -necesitar energía y no poder utilizarla para crecer todo lo que aspira la compañía- lleva a la compañía a “modular” la energía “según el precio de la electricidad”, cosa que está sucediendo desde hace cinco años.“Realmente no sabemos cuál va a ser el precio final (de la energía) hasta días después”, se lamentó Navalpotro durante su intervención en la tercera de las mesas redondas del seminario industrial. “Como industria electrointensiva nos enfrentamos a un serio problema de competitividad, principalmente, por la elevada factura eléctrica que nos dificulta la acción competitiva en los mercados internacionales”, añadió.

Más energía

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) consume más energía de la que tiene contratada porque tiene la capacidad y tiene el deseo de ampliar su producción. Hace unos años, este crecimiento se realizaba a base de récords anuales. “Eso ya no se puede”, explicó Rodrigo Rodríguez, que es el responsable de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de la compañía. “Si consumes más, te cobran más. Lo normal es que aumentáramos la potencia, pero no nos dejan porque la energía que precisamos está reservada por la distribuidora para proyectos que se pueden realizar o no de manera inmediata”, añadió. Así que, aumentando la potencia, se rebajaría la factura de electricidad y ese dinero ahorrado se podría invertir en crecer aún más, cosa que, de momento, está en veremos, aunque con todo listo para iniciar la nueva ampliación.

Asturiana de Zinc (Azsa), pues, prevé crecer en el departamento de electrolisis (cambiar las cubas por unas nuevas que permiten producir más porque las viejas “están obsoletas”) de manera inmediata, pero sus planes de futuro van más allá aún: en la mayor de las naves de este departamento de la fábrica de San Juan de Nieva, la última de las construidas. Pero esto último queda detenido por el precio de la energía. Asturiana de Zinc (Azsa) crecería todavía más si pudiera contar con una factura eléctrica adecuada a los estándares europeos, defendió Navalpotro. “Si tuviéramos el precio de la energía adecuado, estaríamos produciendo más”, sintetizó Rodríguez.

El empleo

La jornada también analizó el papel que desempeñan trabajadores y empresas en el desarrollo de la industria. Damián Manzano, del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), señaló: "La industria lleva en sus genes la transformación y el reto que tenemos ahí es que esa industria se consolide a futuro". Dijo más: "Si no somos capaces de aplicar estos cambios estaremos en un período de falta de competitividad".

Abel Suárez, del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), apostilló: "Sin una energía competitiva y estable va a ser muy difícil que podamos poner un marco industrial que solvente lo que todos queremos, que al final es crecimiento".

Noticias relacionadas

Por su parte, María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), apostilló: "Hay que conservar la competitividad de nuestra industria y la gran ventaja de Avilés es que ya tiene unas industrias punteras. Lo que hay que hacer es defender lo que hay y modernizarlo". Para llevar a cabo esta medida pidió una gran alianza industrial: "Yo suelo decir que hay dos cosas que valoran las empresas para incorporarse: el talento y la energía".