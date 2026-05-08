Castrillón aprueba la cesión de la escuelinas al Principado: "Es positivo para los intereses del concejo"

Las dos escuelinas de Castrillón, las de El Texu y El Carballo, pasarán a ser gestionadas por el Principado de Asturias. Así lo ha aprobado este viernes el Pleno de Castrillón, en sesión extraordinaria, con los dos únicos votos en contra de Vox, que, aunque se manifestó a favor de la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, mostró sus dudas sobre el modelo de integración. Desde el equipo de gobierno, Nuria González-Nuevo (PP) defendió la integración de las escuelas infantiles como “algo positivo para el interés general del concejo” y aseguró que “era hora de que el Principado asumiera, con las escuelas de 0 a 3 años, una competencia como la educación, que es suya y no de los ayuntamientos”.

La edil valoró, además, que Castrillón cuente el próximo curso con la nueva escuela infantil de Salinas, La Cerezal, que “llevamos demandando desde hace tiempo” y que prestará servicio a distintas zonas del concejo. La portavoz popular insistió, no obstante, en que el Ayuntamiento seguirá reclamando que el Principado asuma la totalidad de los costes laborales de las educadoras. “Esperemos que algunas otras competencias impropias que asumimos los ayuntamientos también las asuma el Principado”, señaló.

La red autonómica de 0 a 3 años

Desde IU, María del Mar González expresó una posición favorable a la integración de las escuelas infantiles en la red autonómica. González recordó que IU “siempre ha defendido la integración de la etapa de 0 a 3 como una etapa educativa más dentro de la educación” y sostuvo que la formación nunca entendió que las escuelas dependieran de la administración local.

La representante de IU valoró “muy positivamente la universalidad y gratuidad de un periodo educativo muy importante en el desarrollo infantil”, además de su impacto en la conciliación familiar. En relación con el personal, señaló que IU ya había iniciado trámites para estabilizar a las educadoras y defendió que la transferencia “debe garantizar las condiciones económicas y laborales que ya tenían”, justificando así el abono de la diferencia salarial por parte del Ayuntamiento.

Una demanda histórica del municipalismo

Por su parte, el portavoz del PSOE, Iván López, realizó “una valoración positiva” del convenio y afirmó que supone “llevar a efecto una demanda histórica del municipalismo, porque desde los municipios se estaba asumiendo una competencia autonómica”. López recordó que Castrillón “fue uno de los primeros municipios en implantar la oferta educativa de 0 a 3 años” y destacó que Asturias ofrece “una enseñanza pública, gratuita y de calidad en todas las etapas educativas”.

En este sentido, subrayó que unas 270 familias del concejo se benefician ya de la gratuidad de esta etapa. El dirigente socialista añadió, además, que la red pública de escuelinas “afianza el principio de que la educación es un derecho y no un mero servicio asistencial” y defendió que el acuerdo garantiza “los derechos adquiridos” y la estabilidad laboral de las trabajadoras.

Vox cuestiona el modelo de integración autonómica

En cuanto al grupo municipal de Vox, su portavoz, Rafael González, manifestó su desacuerdo con el modelo de integración. Aunque desde la agrupación se apoya la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años y la red pública autonómica, la formación verde afirma que “el modelo único que se impone en Asturias reduce la autonomía municipal, uniformiza la educación temprana y no garantiza la libertad de elección de las familias ni la estabilidad de las trabajadoras”.

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Además, Vox recalcó que “somos conscientes de que las escuelas infantiles son una función impropia de los ayuntamientos, pero de eso a perder toda capacidad de decisión va un largo trecho”. Por último, también mostró su apoyo a que se estudien alternativas como el cheque guardería o modelos concertados.