Castrillón cambia las vacas por los perros por San Isidro: esta es la programación de las fiestas del concejo

Los perros apuntan a ser los grandes protagonistas de las fiestas de San Isidro en Piedras Blancas. Ante la prohibición, por parte del Gobierno regional, de realizar certámenes bovinos por la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa, el Ayuntamiento de Castrillón ha movido ficha para que su feria pueda seguir funcionando. Los canes serán los encargados de sustituir a las vacas en la primera edición del encuentro Can-Strillón, que será “la mayor fiesta perruna de la comarca”. Los festejos arrancarán el 15 de mayo y se alargará durante tres días, hasta el domingo 17. Además, durante esas jornadas actuarán las orquestas Versus, La Misión y Grupo Beatriz.

“La falta de ganado vacuno nos invitó a abrirnos a otras cosas. Nos quedó un hueco en la programación y gracias a Trisquel lo hemos rellenado con éxito”, señaló Marián Carbajal, concejala de Festejos, que deseó que, de cara al futuro, se puedan hacer más ediciones de Can-Strillón, “ya sea en San Isidro o en otro momento”.

Can-Strillón, la alternativa perruna a la feria ganadera

“La pretensión que tenemos es llevar la cultura del perro a nivel de calle, para que la gente descubra qué hacer con los perros”, explicó Pablo Mesa, educador canino de Trisquel Adiestramiento Canino, la entidad que va a llevar a cabo las diferentes actividades que se realicen en el prado situado detrás de la piscina de Piedras Blancas. “Cualquier persona con un perro en casa va a poder participar, lo que buscamos es la participación popular”, señaló. Durante los tres días se hará una presentación de deportes caninos, una prueba de Rally Obedience y diferentes concursos populares, como pueden ser de habilidades, de belleza o de llamadas. Este domingo se abrirán las inscripciones, de carácter gratuito, para poder participar. Además, los primeros inscritos se llevarán un regalo.

Como ya es tradición, el domingo se realizará, por las calles de Piedras Blancas, el desfile de Carrozas y Xarrés posterior a la misa de San Isidro. “Este año tengo un llagar, de los antiguos, que será la primera vez que se va a ver. También habrá vacas de madera con su carro del país”, detalló Manuel Antonio López, que aseguró no querer repetir lo mismo de otros años “porque a mí eso no me da satisfacción”.

Carrozas, xarrés y verbenas en San Isidro

En el apartado estrictamente festivo, la primera verbena, la del viernes, contará con las actuaciones de la orquesta "Versus" y el DJ Jairo Ortal. Antes, la inauguración correrá a cargo de la Banda de Gaitas de Castrillón. El sábado será "La Misión" la que se encargue de amenizar la verbena, acompañada por los DJ Iván Melendi y Franky Deejay. El domingo, a la hora del vermú, tocará el "Dúo Brass", mientras que, a la hora del tardeo, actuará el "Grupo Beatriz".

Noticias relacionadas

El domingo, además del pasacalles, se realizará una degustación gratuita de paella, en la que confían en superar el récord de raciones. A las 18 horas se entregarán los premios al Güelo y Güela de San Isidro, que este año serán Ernesto Valdivia García-Cuevas y Manuela de la Fuente Díaz.