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Las Jornadas Musicales de Castrillón, con 40 años de historia, "en peligro por falta de gestión municipal"

Amigos del Orfeón exige una respuesta inmediata y soluciones reales para garantizar la continuidad de un evento referente en el municipio

Concierto organizado por el Orfeón de Castrillón en una imagen de archivo.

Concierto organizado por el Orfeón de Castrillón en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

N. Menéndez

Las Jornadas Musicales de Castrillón, organizadas por la asociación cultural Amigos del Orfeón, vuelven a estar en peligro. La entidad muestra su “profunda preocupación” ante la situación que atraviesan estas jornadas, “un proyecto cultural con más de cuarenta años de historia que, un año más, vuelve a encontrarse en peligro debido a la falta de gestión y compromiso por parte del Ayuntamiento de Castrillón”. “A estas alturas del año, seguimos sin disponer de la subvención necesaria para poder organizar una programación digna. La realidad es sencilla: sin financiación no es posible contratar agrupaciones, cerrar fechas, organizar actividades ni garantizar la continuidad de unas jornadas que forman parte de la historia cultural del municipio”, denuncian.

“Desde esta asociación llevamos años soportando la misma situación: retrasos, promesas incumplidas y una absoluta falta de planificación. Cada año se nos asegura que ‘todo se solucionará’, pero la realidad nunca cambia. La incertidumbre y el abandono institucional se han convertido en la norma”, critican desde la asociación, que recuerda que las Jornadas Musicales “no son únicamente una actividad del Orfeón, sino un referente cultural de Castrillón que durante más de cuatro décadas ha acercado la música coral y la cultura a vecinos y visitantes, contribuyendo además al prestigio cultural del concejo”. “La cultura no puede sostenerse únicamente gracias al esfuerzo voluntario de asociaciones y personas comprometidas. Las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad y apoyar de manera real y efectiva los proyectos culturales del municipio”, subraya.

Un referente cultural con más de cuarenta años de historia

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Amigos del Orfeón lamenta que “el actual equipo de gobierno está dejando morir poco a poco la actividad cultural de Castrillón”. “La falta de apoyo, la ausencia de diálogo efectivo y la continua improvisación están provocando el desgaste de colectivos que llevan décadas trabajando de manera desinteresada por enriquecer la vida cultural del concejo”, señalan desde la entidad, que exige “una respuesta inmediata y soluciones reales que permitan garantizar la continuidad de las Jornadas Musicales y el respeto que merece el trabajo de todas las personas que hacen posible la cultura en Castrillón”.

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