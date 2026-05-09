Malestar en Salinas por el inicio de las obras de la calle Campoamor: "No hemos visto a ningún obrero"
Hosteleros y vecinos critican el retraso en el inicio de las obras tras haber retirado terrazas y elementos de la vía pública
El Ayuntamiento defiende que el proyecto sigue los plazos previstos y niega que exista un retraso oficial en la actuación
Aún no han comenzado, pero las obras de adecuación de la calle Campoamor, en Salinas, ya están generando malestar entre comerciantes y vecinos por el retraso en su inicio y por las "prisas" que aseguran que se les impusieron para liberar la vía pública. Según explican varios empresarios de la zona, desde el Ayuntamiento de Castrillón se solicitó a los establecimientos que retirasen terrazas, toldos o elementos como toneles, con el objetivo de dejar la calle despejada este lunes 4, fecha en la que "iban a venir los obreros para empezar a trabajar".
Sin embargo, los trabajadores no han aparecido y la sorpresa llegó después, cuando los hosteleros fueron informados de que la empresa podía retrasar el inicio "hasta el día 15". “Lo entenderíamos si empiezan las obras, pero que pase una semana y esté todo parado es absurdo”, lamenta uno de los empresarios consultados, que señala que la retirada de mesas y del toldo exterior afecta especialmente "los fines de semana y en la hora del vermú". En otro local, apuntan que también recibieron aviso para despejar la calle, aunque "de momento no hemos visto a ningún obrero".
Las quejas se extienden también entre la clientela, que muestra su apoyo a los negocios afectados. "Es una vergüenza. Llevan muchísimo tiempo para esta obra. ¿Por qué no lo hicieron en invierno en vez de dificultar el trabajo casi en verano?", criticaba uno de los clientes. Los hosteleros coinciden en que la intervención podría haberse planificado en meses de menor afluencia para reducir el impacto en la actividad económica y en el día a día de la zona.
El Ayuntamiento defiende los plazos
Por su parte, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Ignacio Menéndez, defendió la actuación municipal en la calle Campoamor y explicó que el proyecto de reurbanización, orientado a la eliminación de barreras arquitectónicas, cuenta con un plazo de ejecución de tres meses el cual comenzó a computar tras el acta de replanteo firmada el pasado 16 de abril. Según señaló el edil, en esa reunión la empresa adjudicataria trasladó su intención de completar los trabajos en un mes. En concreto, se planteó el objetivo de que pudieran estar finalizados a mediados de junio.
Menéndez explicó que el Ayuntamiento solicitó a los establecimientos y entidades con instalaciones en la vía pública que despejasen la calle para facilitar el inicio de los trabajos y añadió que en ningún momento se comunicó un retraso. "No se les dijo que se retrasaba nada", afirmó el edil, y añadió que la empresa se encuentra actualmente organizando el traslado de maquinaria y el acopio de materiales, actuaciones que, según indicó, también forman parte del proceso previo al inicio efectivo de la obra.
El edil reconoció que la actuación podría haberse ejecutado con anterioridad, aunque justificó la demora en cuestiones administrativas y presupuestarias, concretamente por la imposibilidad de aprobar el presupuesto municipal en fechas más tempranas. En cualquier caso, subrayó que el Ayuntamiento mantiene contacto con la empresa y que su intención es concretar en los próximos días el calendario definitivo para el arranque de los trabajos.
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