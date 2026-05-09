La parroquia de Santa María Madre recauda ochocientos euros para una maternidad en Zambia

La parroquia de Santa María Madre, en Piedras Blancas, ha conseguido recaudar alrededor de ochocientos euros para tratar de construir una maternidad en Zambia, una campaña promovida por Manos Unidas. La entidad organizó durante la mañana del sábado una “maratón solidaria” que congregó a más de un centenar de personas. La marcha recorrió un trazado de alrededor de tres kilómetros y, para unirse, había que pagar cinco euros, que se destinarán íntegramente a la causa.

Además, tras terminar el recorrido, se hizo un sorteo de regalos donados por comercios locales. También se repartió un bollo preñao y una botella de agua. Esta iniciativa se suma a las ya desarrolladas por la parroquia, como la venta de manualidades o un escape room.

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Con esta iniciativa, la comunidad parroquial de Piedras Blancas vuelve a implicarse activamente en una propuesta que busca sensibilizar y recaudar fondos para luchar contra el hambre, reforzando el carácter participativo y solidario de una actividad que cada año reúne a vecinos y vecinas en torno a un mismo objetivo.