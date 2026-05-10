El Ayuntamiento abonará la subvención al Orfeón tras la entrada en vigor del presupuesto de 2026

“Este gobierno apoya, como no puede ser de otra manera, las Jornadas Musicales del Orfeón de Castrillón. Son un referente cultural en el concejo, como lo es también quien las organiza”. El Ayuntamiento de Castrillón ha salido al paso de las críticas vertidas por el Orfeón de Castrillón, que este viernes alertó de que las Jornadas Musicales que organiza volvían a estar en serio peligro por “falta de gestión municipal”. La entidad afirma que sigue sin disponer de la subvención para organizar el evento. “Sin financiación no es posible contratar agrupaciones, cerrar fechas, organizar actividades ni garantizar la continuidad de unas jornadas que forman parte de la historia cultural del municipio”, apunta. Desde el equipo de gobierno aseguran que “próximamente” se abonará dicha subvención.

“Siempre hemos abonado la subvención al Orfeón en cuanto el pago estuvo autorizado por la Intervención municipal. Este año también se hará, una vez que el presupuesto municipal de 2026, aprobado en el Pleno de finales de marzo, ha entrado en vigor este lunes pasado tras cumplirse los trámites legales establecidos, que no podemos saltar. Próximamente se abonará dicha subvención, como al resto de entidades”, explican desde el equipo de gobierno, que recuerdan que “hemos sido nosotros los que hemos elaborado un plan estratégico de subvenciones del que carecía este Ayuntamiento cuando llegamos al gobierno, y que es inexcusable para que las subvenciones se den de forma legal, segura y, en general, con concurrencia”.

Noticias relacionadas

“Desde esta asociación llevamos años soportando la misma situación: retrasos, promesas incumplidas y una absoluta falta de planificación. Cada año se nos asegura que ‘todo se solucionará’, pero la realidad nunca cambia. La incertidumbre y el abandono institucional se han convertido en la norma”, critican desde el Orfeón de Castrillón, que recuerda que las Jornadas Musicales “no son únicamente una actividad del Orfeón, sino un referente cultural de Castrillón que durante más de cuatro décadas ha acercado la música coral y la cultura a vecinos y visitantes, contribuyendo además al prestigio cultural del concejo”. “La cultura no puede sostenerse únicamente gracias al esfuerzo voluntario de asociaciones y personas comprometidas. Las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad y apoyar de manera real y efectiva los proyectos culturales del municipio”, subraya.