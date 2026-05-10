Heroica intervención en la playa de Salinas: dos sanitarios y agentes de la Policía Local salvan la vida a un surfista que se desplomó en el agua
"Fue un cúmulo de circunstancias que permitieron que salvase la vida; fue un milagro", destaca un testigo de la intervención
"Fue un cúmulo de circunstancias que permitieron que salvase la vida. Fue un milagro". Ese cúmulo de circunstancias fue que un surfero de 24 años que perdió el conocimiento cuando salió del agua en la playa de Salinas pudiese ser llevado a la orilla por un amigo; que una vez allí, la escena fuese vista por unos médicos que se encontraban de paseo por el arenal, y no dudasen en intervenir para practicarle la reanimación cardiopulmonar; y que varios agentes de la Policía Local llegasen en cuestión de minutos al lugar de los hechos con un desfibrilador semiautomático. El milagro fue el joven logró salvar la vida. Todo ocurrió en la tarde del sábado y ahora el joven deportista se recupera en el Hospital Universitario San Agustín.
Tal y como relata un testigo presencial de la escena, los hechos tuvieron lugar en torno a las siete y media de la tarde a la altura de la escalera 8. Fue entonces cuando el afectado, de 24 años, estaba practicando surf y comenzó a encontrarse mal. "Contaban que trató de salir del agua y ya no pudo. Se quedó inconsciente, que es lo peor que te puede pasar en el agua. Pero afortunadamente su amigo logró sacarlo", explica esta persona, un habitual del arenal castrillonense.
En ese momento, explica, apareció una pareja. Eran médicos y reaccionaron a la perfección. El joven parecía estar en parada y comenzaron a realizar la maniobra de reanimación cardiopulmonar. "La Policía Local llegó rapidísimo", señala el testigo, de una intervención para la que los agentes utilizaron uno de los desfibriladores que llevan en sus vehículos. "Los agentes se lo pusieron al joven, pero la máquina no dio descargar. Eso sí, los policías colaboraron en las maniobras de reanimación", explicaba esta tarde Jesús Carbajal, jefe de la Policía Local de Castrillón, orgulloso de la labor desplegada por sus compañeros. Cuando llegó la UVI Móvil, solo unos minutos después, el joven ya tenía pulso. Fue trasladado al San Agustín, donde fue sometido a diversas pruebas y se recupera.
"Todo fue un acierto. Tanto el amigo del afectado, que lo sacó muy rápido del agua; como lo bien que intervinieron esos médicos; como el papel de los policías, que trajeron el desfibrilador", incide el testigo, convencido de que lo que ocurrió el sábado en la playa de Salinas fue "casi un milagro".
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