Tromba de agua en el Aeropuerto de Asturias: las fuertes lluvias de este mediodía dejan inundaciones en la terminal de Santiago del Monte
La zona de recogida de maletas del aeródromo se vio anegada por una tromba de agua
S. F.
Aeropuerto de Asturias
Entre las 15.00 y las 16.00 horas de este domingo cayó sobre el Aeropuerto de Asturias lluvia "como para un diluvio entero". Donde más se notó fue en la terminal de llegadas del aeródromo, donde Bomberos y trabajadores se pusieron a achicar agua. Hubo especial concentración de agua en la zona de recepción de maletas, donde incluso un hombre llegó a resbalar y caer al suelo.
Todo ello hizo que los que esperaban a los viajeros se pusieron a cubierto y la plantilla de la innfraestructura se puso manos a la obra para devolver a la normalidad a la infraestructura. Pasadas las seis de la tarde, seguían en ello.
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