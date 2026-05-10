La mejora de la asistencia sanitaria por la gestión de las primeras corporaciones de la demicracia

A la primera Corporación Democrática le toca enfrentarse con graves carencias en servicios tan esenciales como la enseñanza (primera fuente de toda prosperidad social) o el abastecimiento de agua. El crecimiento exponencial del concejo las hacía difíciles de prevenir. En 1956 Castrillón tiene 10.011 habitantes. Al actualizar el padrón a 31 de marzo de 1981, los habitantes llegamos a 24.424.

Para todos ellos había un solo consultorio, instalado en un local de 73 m2 en la llamada Plaza del Movimiento Nacional que rebautizamos como Plaza de la Constitución. Sólo dos días tras la toma de posesión, la asociación La Xunta denuncia desde La Voz de Avilés las condiciones antihigiénicas del centro. Destaca además la falta pediatra, cosa muy grave en un concejo al que están llegando multitud de matrimonios jóvenes.

Para que la Administración sanitaria resolviera el primero de los problemas, en 1977 el Ayuntamiento invierte 7.225.900 pesetas en un bajo de 439,81 m2 en la Calle Alfonso I. Al asumir el Gobierno vemos que las obras del nuevo consultorio están muy avanzadas, pero que se han paralizado. Son los vecinos del inmueble quienes nos informan de lo que pasa. Para acceder al interior del local, situado a cosa de un metro sobre el nivel de la acera, se pretendía construir una rampa que cortaba la viga del forjado y achicaba el espacio de garajes en el sótano. Al negarse a modificar el proyecto el técnico del INP, habían paralizado las obras.

Gestiones municipales

No tardamos en comprobar la dificultad de dialogar con ese técnico. Al darles la razón a los vecinos nos amenaza con anular el Ambulatorio y “asunto terminado”. En poco tiempo el arquitecto municipal, Señor Balbín, resuelve el problema, ubicando la rampa en el exterior del local, donde hoy sigue. Surge entonces otro problema. La solución diseñada por Balbín genera nuevos gastos. El INP (Instituto Nacional de Previsión) se niega a reanudar las obras mientras no tenga autorizado un suplemento de crédito. Le ofrecemos adelantar su importe, 285.000 pesetas, pero no acepta.

A los pocos días la situación se hace explosiva. Una avería en la corroída conducción de aguas del viejo consultorio inunda su cuarto de curas y obliga a cortar el suministro. No había agua ni para lavarse las manos ni para hervir las jeringas, y tampoco había agujas hipodérmicas desechables. La Administración sanitaria no reacciona. De nuevo asumimos responsabilidades ajenas: reparamos la conducción. Diversos periódicos dan cuenta del desastre. El irónicamente llamado “Cuarto de Curas” es un cuarto de indecencia; los aseos son insuficientes; no hay despachos para todos los médicos; niños y ancianos se amalgaman en una reducida Sala de Espera, hasta que, saturada, los últimos en llegar tienen que esperar en la acera a la intemperie. La solución está en el nuevo local, donde cada uno de sus 6 despachos tendrá su propia Sala de Espera.

En Piedras Blancas cunde la indignación. Se inunda de pancartas, carteles y octavillas. La Administración, ahora sí, reacciona. El 29 de septiembre la prensa anuncia que, con dinero municipal, el lunes -uno de octubre- se reanudan las obras. En pocos días están terminadas, pero pasan semanas y meses y el nuevo consultorio sigue cerrado.

Movilizaciones por su apertura

El 30 de enero de 1980 La Voz de Asturias coloca en primera página el siguiente titular: “EL ALCALDE ORDENA EL CIERRE DEL VIEJO AMBULATORIO. EL NUEVO, PENDIENTE DE LA BUROCRACIA PARA ABRIRSE”.

Los sanitarios integrantes de la Junta Local de Sanidad -informa en páginas interiores- expresan su total apoyo a esta decisión, pues el antiguo Ambulatorio no reúne condiciones para acoger a los enfermos. PSOE, PCE, UGT, CC.OO y La Xunta convocan una manifestación para el viernes, día 1 de febrero. Este día el primer Teniente de Alcalde que presidía la Comisión de Sanidad y Defensa del Medio Ambiente, José Antonio Argüelles, con representantes de esas cinco organizaciones, se presenta ante el Delegado Territorial de Sanidad, Sr. Díaz Matos. Exigen la apertura inmediata del nuevo Consultorio.

El día 2 La Voz de Asturias relata que el día anterior unas 2.000 personas recorren las calles de Piedras Blancas con la misma exigencia. El Alcalde y la mayor parte de los concejales, tras suspender el pleno, se suman a la manifestación.

Por fin el consultorio se inaugura el 20 de febrero, aunque con poco personal. Para más de 6.000 cartillas sólo cuenta con 4 médicos. El número de sanitarios se incrementará un año después. Castrillón ya cuenta con pediatra, aunque las asociaciones de vecinos y las fuerzas políticas y sindicales siguen reivindicando el Servicio Médico de Urgencia, escribe La Voz de Avilés el 5 de mayo de 1981. Y el 20 de junio La Nueva España añade que Dirección General de Planificación Sanitaria, por Resolución del día 17, asume las reivindicaciones que Argüelles había llevado personalmente a Madrid. El Servicio de Urgencias se pone en marcha con 3 médicos, 3 ATS y 3 celadores.

Un nuvo centro de salud para Salinas y Raíces Nuevo

En una Comisión de Educación que presido en los primeros días de diciembre de 1980 (a la que sólo acuden los concejales Pedro Gómez Herreros y José Luis Garrido, vecinos ambos de Raíces Nuevo), estudiamos el posible uso de un edificio emblemático en situación de riesgo. Lo habían construido en Raíces Vejo a finales del siglo XIX las fundaciones Antonio y Bernardo Álvarez Galán para proporcionar instrucción a los niños del concejo. Además de las escuelas, ambas fundaciones aportan inversiones (láminas del Tesoro intransferibles) con cuyos intereses costean su funcionamiento.

Sabemos que el Ministerio de Sanidad está elaborando el Mapa Sanitario. Es el momento oportuno para ofrecer el edificio como albergue del segundo Centro de Salud a reivindicar para Salinas, San Juan de Nieva, Raíces Viejo, Raíces Nuevo y Subcarcedo. La mitad del mismo, propiedad de la Fundación Antonio Álvarez Galán (728 m2 de superficie y 200 de edificación), había pasado al Ayuntamiento el 21 de julio 1977. La Magistratura de Trabajo nº 1 de Gijón la había subastado para hacer efectivos los salarios adeudados al maestro Juan Fernández Martínez (347.571 pts.). Los concejales José Manuel Palacio y Fermín Granda, mandatados por el Ayuntamiento, consiguen la adjudicación con una puja de 1.092.000 pts. La otra mitad, de la Fundación Bernardo Álvarez Galán, pasará al Ayuntamiento el 15 de marzo de 1982. Ese día firmo con Luis Sela y Sampil, Sabino Álvarez Gendín y Manuel Gamba Muñiz (patronos de la fundación) el contrato por el que nos la ceden gratis, con la exigencia de destinarla a servicios sanitarios y otros de carácter municipal y de interés público y social.

El 15 de diciembre de 1980 sale a información pública el Mapa Sanitario. Fue fácil incrustar en él nuestro segundo Centro de Salud. Su instalación la asumirá el Principado tras recibir las transferencias en materia de salud. Las obras se harán estando Juan Luis Rodríguez Vigil al frente de la Consejería de Sanidad.

Nuevas gestiones exitosas

Las penúltimas son mérito del arquitecto que adapta el PGOU a la Ley del Suelo de 1976 (Enrique Balbín) y del que dirige nuestra gestión urbanística (Julio Redondo). Entre las numerosas cesiones gratuitas que conseguimos gracias a su respectiva pericia, destacan los terrenos del actual Centro de Salud de Piedras Blancas, obtenidos mediante el desarrollo de la unidad de actuación 1-3 en 1980. La tercera Corporación de la Democracia, que preside Ricardo Ulpiano, logra del Principado la última gestión, la construcción del Centro.

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En poco tiempo el Ayuntamiento se había convertido para Castrillón en una institución muy valiosa. Las tres primeras Corporaciones de la Democracia consiguen dotarlo de las mejores infraestructuras sanitarias.