Castrillón culpa al Principado del "abandono" de la parroquia de Pillarno: "Compartimos las quejas de los vecinos; hay obras como el saneamiento, que deberían estar acabadas"

"El abandono es por parte del Principado". El Ayuntamiento de Castrillón defiende que buena parte de las deficiencias denunciadas por los vecinos de Pillarno a través de LA NUEVA ESPAÑA, y que se centraban, fundamentalmente, en problemas de movilidad, seguridad vial, saneamiento y red de abastecimiento, son responsabilidad de la administración autonómica. "Compartimos sus quejas en lo fundamental, que es el abandono por parte del gobierno regional de la mejora y mantenimiento de la carretera CT-2 y, en su caso, completar con una senda peatonal anexa", señala la concejala popular Nuria González-Nuevo, que también critica los retrasos en las obras de saneamiento que el Principado está llevando a cabo en la parroquia: "Ya deberían haber finalizado".

Sobre lo "estrictamente competente al Consistorio", González-Nuevo destaca las inversiones realizadas en las instalaciones deportivas de la parroquia: "Recientemente, se colocó una red protectora en el lateral del campo de fútbol lindante con el río, que el club demandaba desde hace tiempo". Además, anticipan mejoras en el bar, que "están incluidas en los presupuestos".

El Ayuntamiento destaca también la "programación estable de representaciones teatrales en el salón anexo a la iglesia", una iniciativa que, aseguran, está teniendo una "gran aceptación entre los vecinos". Sobre el abastecimiento de agua a parcelas, pues la asociación de vecinos denuncia varios núcleos de la parroquia sin red, el Consistorio es rotundo: "Hay una normativa que regula las condiciones y requisitos de ese servicio".

En relación con la comunicación entre el gobierno municipal y la entidad vecinal, otra de las quejas en la parroquia, afirman estar siempre dispuestos a escuchar a los vecinos. "Como habíamos señalado, estamos realizando reuniones con las distintas asociaciones para analizar las necesidades de cada zona, así como para ver las posibilidades de actuación con las partidas del presupuesto aprobado recientemente para este año", asegura González-Nuevo, que este martes se reunirá con el Consorcio de Transportes con el objetivo de ampliar frecuencias, horarios y coberturas" en el municipio, otra de las peticiones de los vecinos.