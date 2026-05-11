Las obras de accesibilidad en el parque Jorge Vega de Piedras Blancas ya han comenzado

Las obras para la mejora de la accesibilidad en el parque Jorge Vega de Piedras Blancas ya han comenzado. La actuación se ha centrado en la adaptación del firme que une el paseo central con la zona de ocio infantil ha sido acordonada durante el desarrollo de los trabajos. Este parque está situado en la calle Acebo de la capital castrillonense. Según el gobierno municipal, la actuación finalizará "en los próximos días".