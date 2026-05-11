Pillarno reclama soluciones urgentes en saneamiento, agua y movilidad: “Corremos, pero no avanzamos”

La asociación de vecinos de Pillarno ha vuelto a trasladar al Ayuntamiento un amplio conjunto de demandas que, aseguran, siguen sin respuesta efectiva por parte de la administración y afectan a servicios básicos como el saneamiento, el abastecimiento de agua, las infraestructuras viarias y la movilidad. La presidenta del colectivo, Mónica Menéndez, y la integrante de la directiva Raquel García describen una situación de "reclamaciones reiteradas desde hace años sin avances reales", en la que "los proyectos se anuncian pero no llegan a ejecutarse".

En materia de saneamiento, denuncian, el problema se concentra en varios núcleos de la parroquia que siguen sin red. Menéndez señala directamente zonas como Meruxeras, Pipe y La Grandera, donde la ausencia de saneamiento continúa sin una solución planificada. "Es una de las cosas que nos preocupa bastante porque no vemos solución", explica, al tratarse de áreas con viviendas dispersas y dificultades técnicas añadidas. Frente a ello, la asociación reconoce que existen proyectos en marcha en otros puntos como Romadorio o La Cangueta, pero insiste en que estos avances no resuelven el conjunto del territorio. La petición vecinal es clara: extender la red a los núcleos aún excluidos y ejecutar conexiones secundarias o ramales para las viviendas que, aun estando próximas a la infraestructura, siguen sin servicio.

Baches en la carretera de acceso a Pulide. / Christian García

El abastecimiento de agua constituye otro de los principales focos de conflicto. Según la asociación, hay viviendas que no pueden conectarse a la red o que no obtienen autorización para nuevas edificaciones por falta de garantía de suministro. Menéndez detalla que la situación afecta a zonas como Las Vinadas, La Buria o Pulide: "Hay parcelas que podrían edificarse, pero cuando pides el suministro no te lo pueden garantizar", señala. En algunos casos, añade, ni siquiera se obtiene respuesta administrativa. La demanda vecinal pasa por la renovación y refuerzo de la red de abastecimiento, ya que las tuberías actuales estarían dimensionadas para una población menor y no para las necesidades actuales del territorio.

En este contexto, la asociación recibió recientemente una respuesta del Defensor del Pueblo sobre estas reclamaciones, aunque sin resultados positivos. Según detallaron, el informe concluye que la situación se ajusta a la legalidad vigente, pero no plantea soluciones efectivas para garantizar el suministro ni desbloquear las conexiones pendientes.

La carretera CT-2 que conecta varios núcleos rurales con Piedras Blancas. / Christian García

En cuanto a infraestructuras viarias, desde la asociación vecinal afirmaron que recordaron un plan de asfaltado aprobado en 2023 que sigue sin ejecutarse. Entre las actuaciones pendientes destaca la carretera de acceso a Pulide, muy deteriorada y con un uso diario intenso por parte de los vecinos, además de ser la vía de acceso al área recreativa. "Es una carretera bastante deteriorada, con muchos kilómetros y muy utilizada diariamente", apunta Menéndez. La petición es la ejecución inmediata del plan aprobado y la mejora integral de los viales principales de la parroquia, así como una conexión entre los núcleos rurales y Piedras Blancas.

La movilidad es otro de los grandes problemas señalados. La carretera autonómica CT-2, "con tramos de alta velocidad y sin arcén suficiente", divide la parroquia y dificulta los desplazamientos a pie o en bicicleta. La asociación reclama la creación de una senda peatonal y ciclista que permita una conexión segura entre núcleos rurales y con la capital del concejo. "Es muy peligrosa, la gente camina por el arcén jugándose el tipo", advierte Menéndez. La falta de alternativas seguras obliga a depender del vehículo privado incluso en desplazamientos cortos.

Rosana Fuertes, Ana Areces, Mónica Menéndez, y Raquel García, frente a la sede de la asociación vecinal. / Christian García

Las instalaciones deportivas municipales también forman parte de las reclamaciones. El campo de fútbol presenta deficiencias en los vestuarios y en el cierre perimetral. "No reúnen las condiciones necesarias", denuncia la presidenta, que reclama una reforma integral del equipamiento deportivo.

El Colegio Rural Agrupado (CRA) de Pillarno, sostienen, genera además problemas de movilidad en horarios de entrada y salida, con colapsos puntuales por la concentración de familias, profesorado y transporte escolar. La asociación lleva dos años solicitando la creación de un aparcamiento específico sin haber recibido respuesta.

En cuanto al transporte público, reclaman más frecuencias, ampliación de itinerarios y cobertura para zonas como La Cangueta, que actualmente queda fuera de las rutas habituales. También plantean servicios a demanda, especialmente orientados a personas mayores, para mejorar la conectividad en el medio rural.

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Por último, la asociación critica la falta de comunicación institucional con el Ayuntamiento. "La comunicación siempre es unidireccional", lamenta Menéndez, que asegura que las entidades vecinales no participan en la planificación de proyectos ni reciben información sobre su desarrollo. "Estamos como los dibujos animados que corren y no avanzan", resume.