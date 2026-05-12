Más autobuses para reducir el aislamiento de la zona rural y lanzaderas a las playas: Castrillón reclama mejoras al CTA

Castrillón quiere pasar de las promesas a los autobuses. El Ayuntamiento ha reclamado al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) mejoras para reforzar la movilidad dentro del concejo, con el objetivo de reducir el aislamiento de varios núcleos y dar respuesta a los problemas de tráfico en épocas de máxima afluencia.

La petición se formalizó esta mañana en una reunión con el alcalde, Eloy Alonso; la concejala de Gobernanza, Nuria González-Nuevo, y el jefe de la Policía Local, Jesús Carbajal, junto a responsables del CTA y la directora general de Transportes, Arantza Fernández.

Entre las prioridades del gobierno municipal se plantearon la mejora de la conexión de Coto Carcedo y San Juan con el resto del municipio, algo que desde el Consistorio se señaló que es "una demanda histórica de los vecinos y del propio Ayuntamiento". En ese sentido, González-Nuevo detalló que "Coto Carcedo tiene mil habitantes que solo cuentan con conexión hacia Avilés" pese a que "el colegio está en Salinas, el centro de salud en Raíces Viejo y los trámites administrativos en Piedras Blancas", detalló González-Nuevo.

Por otro lado, el Ayuntamiento castrillonense también reclamó un refuerzo de la movilidad en las zonas rurales del concejo, tanto en el interior como en el litoral. Además, se planteó la posibilidad de implantar lanzaderas hacia algunas playas durante el verano, como la de Bayas, para reducir la presión del tráfico y facilitar los desplazamientos en los días de mayor afluencia. González-Nuevo destacó que estas medidas podrían ayudar a que más familias puedan acceder con facilidad a los servicios y actividades municipales.

Otro punto tratado en el encuentro con el CTA fue el refuerzo del servicio nocturno de "búho" durante fiestas y eventos con gran afluencia en el concejo. Y es que las grandes celebraciones locales provocan, en muchas ocasiones, que cientos de personas se concentren a altas horas de la madrugada para poder subirse a un autobús de regreso a casa.

"Pedimos más frecuencia y mayor capacidad. En las últimas fiestas se han puesto autobuses más grandes para atender la demanda", afirmó González-Nuevo, que destacó también la necesidad de que Policía Local y Guardia Civil estén presentes en estas situaciones para controlar las grandes masificaciones de gente.

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Ambas partes acordaron celebrar una nueva reunión en las próximas semanas para analizar la viabilidad técnica de las propuestas. El Ayuntamiento y el CTA mostraron buena disposición para avanzar en medidas que permitan mejorar de forma efectiva el transporte público en Castrillón.