El bloqueo de potencia eléctrica por parte de los proyectos de parques de baterías impide el crecimiento de la gran industria asturiana

Los proyectos de parques de baterías copan la potencia eléctrica que necesita la industria de la comarca avilesina para crecer. Los impulsores de estos planes industriales, aún sobre plano, reservan por adelantado a la empresa Red Eléctrica Española (REE) la potencia energética que necesitarán, y ésta se la "guarda" durante cinco años. Sucede, señalan los expertos consultados por este periódico, que esta reserva previa bloquea, a su vez, el reparto de este suministro en el Principado -principalmente en la línea Avilés-Gijón, que es donde están instaladas las grandes industrias asturianas, las que más consumen-, y los proyectos de ampliación de compañías ya asentadas en el territorio y que llevan tiempo funcionando, se quedan sin ese "aumento" en el servicio, esencial para sus planes de futuro.

Una de las empresas de la comarca que se ven afectadas por esta situación es Asturiana de Zinc (Azsa). Así lo aseguró el viernes pasado su presidente, Carlos Navalpotro, en una jornada industrial promovida por el Partido Popular (PP) y que se desarrolló en la Cámara de Comercio de Avilés. Dijo el ejecutivo del conglomerado anglosuizo Glencore: “Vamos a necesitar 10 megavatios adicionales para poner en marcha las nuevas cubas. A futuro, en caso de que los precios fuesen competitivos y hubiese acceso a la red, podríamos estar hablando de otros 35 megavatios adicionales. En nuestro caso la subestación tiene capacidad -estaba Alcoa-, pero está sin utilizar: se liberó su capacidad, pero a día de hoy no se usa”. Navalpotro, con esto, se refería a un proyecto inmediato para ampliar instalaciones y aumentar producción.

La tormenta perfecta

El ingeniero Juan José del Campo Gorostidi explica esta situación echando mano del título de la célebre película de Wolfgang Petersen “La tormenta perfecta”: “Se cerraron en Asturias las centrales térmicas deprisa y corriendo, se retrasó la planificación eléctrica posterior y, después, la ejecución de los nuevos proyectos quedó en ya veremos. Al final de todo esto, REE bloqueó la potencia que empresas como Azsa busca en favor de proyectos de crecimiento que precisa poner en marcha”.

La situación generada en Asturias es “grave”, diagnostica Del Campo. “Se sacó del sistema la producción de energía, los ciclos de carbón, del Narcea, de Aboño y de Lada, pero se hizo a cambio de nada”, denuncia el consultor. Esto se hizo sin que se solucionase la ecuación que forman la oferta y la demanda. Tras el cierre de la térmicas, la necesidad de energía siguió siendo la misma, que antes, pero la oferta había disminuido.

A esta situación Del Campo la llama “error de planificación”. Y el ejemplo claro de esto que dice es la situación en que se encuentra el área central de Asturias. Daniel González, el presidente de la Cámara de Avilés, remarcó en la misma jornada en la que participó Navalpotro, que “Asturias ha pasado de ser exportador de energía a importador”. Del Campo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de completar el Anillo Eléctrico. Juan Carlos Campo, el viceconsejero de Industria, había dicho hace unas semanas: "El Anillo Central es imprescindible para mantener la industria que tenemos y para aprovechar las grandes oportunidades de nuevos proyectos industriales".

Esta situación precisa un arreglo inmediato. Los expertos hablan de reducir de cinco a uno los años de reserva de potencia eléctrica (Asturiana de Zinc, a pesar de que no le han subido su demanda, va a realizar la renovación de las cubas, aunque eso provocará un incremento cuantioso de la factura energética). “Asturias está en una posición de debilidad manifiesta”, diagnostica el ingeniero y consultor Del Campo. “Los criterios de reserva de potencia anual son suficientes para determinar si los proyectos se van a llevar a cabo”. Añade: “Corre prisa que los proyectos se lleven a cabo: llevamos retraso, no se hizo nada entre 2020 y 2024”.

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El análisis de sector industrial asturiano –la comarca de Avilés es uno de los principales nudos del sector secundario más importante de Europa- pasa por solucionar el déficit de energía y pasa también por rebañar proyectos como el de la antigua Alcoa: “¿Dónde está toda la potencia que consumía?”