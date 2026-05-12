Compras con premio y una aventura infantil: Castricom lanza su nueva campaña para incentivar el comercio local

Comprar en el comercio local de Castrillón tendrá premio. La asociación de comerciantes Castricom ha presentado su nueva campaña, la cual combina el sorteo de vales descuento para las personas que consuman en los negocios locales así como planes dirigidos a niños de entre 3 y 10 años, y es que los más pequeños podrán vivir su propia aventura en los escaparates del municipio con una gincana que premiará a los más rápidos.

Del 11 al 17 de mayo, los clientes que realicen compras superiores a 10 o 20 euros, según el establecimiento, podrán participar en el sorteo de tres vales de 100 euros para gastar en los comercios asociados. La iniciativa busca incentivar las compras locales y premiar la fidelidad de los clientes. El 21 de marzo, los organizadores de la campaña contactarán con la persona que resulte ganadora.

La campaña incluye además la actividad "En busca del animalito perdido", que se celebrará el jueves 14 de mayo a partir de las 17.00 horas. Los niños, acompañados por un adulto, deberán completar una tarjeta recogiendo pegatinas en distintos comercios del municipio, cuyos nombres se anunciarán previamente en las redes sociales de Castricom.

Las tarjetas se podrán adquirir el miércoles 13, y los 80 primeros participantes que completen el recorrido recibirán un cucurucho de chuches, el cual podrán recoger en los soportales del Valey de Piedras Blancas. Toda la información sobre la campaña está disponible en el cartel oficial y en las redes sociales de Castricom.

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El cartel de la campaña se presentó en el Ayuntamiento de Castrillón durante un encuentro entre representantes de Castricom y el equipo de gobierno local. Por parte del Ayuntamiento asistieron el alcalde, Eloy Alonso, la teniente de alcalde, Nuria González-Nuevo, y la concejal de Festejos, Marián Carbajal. Por Castricom participaron comerciantes integrantes de la junta directiva: Los Locos Bajitos, El Errante, Loterías Aly Rico e hijos, J.L. Bordados, Bar Rixon, Y&M Perfumes Árabes y Laura Martínez Psicóloga.