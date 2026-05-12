Música, acrobacias y diversión: vuelve el campus de verano de gimnasia rítmica de Castrillón

El verano en Piedras Blancas se llenará de ritmo y movimiento gracias al campus de verano 2026, organizado por el Club Rítmica Piedras Blancas, que tendrá lugar en el polideportivo de la capital castrillonense y que se desarrollará durante los meses de agosto y septiembre, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Además, existirá la opción de ampliar la jornada de 9.30 a 14.30 horas para facilitar la conciliación familiar. Los interesados pueden inscribirse exclusivamente vía WhatsApp al 662600757.

En cuanto a la tarifa, el campus ofrece tres precios diferentes: 45 euros por una semana, 75 por dos semanas y 125 por todo el mes. Todos los materiales están incluidos, abarcando actividades como ballet, baile, fiesta del agua, talleres, acrobacias y trabajo con aparatos, asegurando una experiencia completa para niños y jóvenes de todas las edades. Además, se recomienda solicitar plaza lo antes posible debido a que el campus está limitado a 25 participantes.

Según Conchi González, secretaria del Club Rítmica Piedras Blancas, el campus de verano tiene un doble objetivo. “Lo primero, ayudar a la conciliación familiar, que en verano siempre se complica un poco más, y también dar la posibilidad de que los niños se inicien en la actividad deportiva”, explicó. En ese sentido, González explicó que, de esta manera, los pequeños que luego quieran apuntarse a la escuela ya tienen una ligera idea de lo que se podrán encontrar.

Sin embargo, el campus no es una novedad, sino que ya es un evento tradicional del concejo, puesto que el club lleva organizándolo cada verano desde hace más de una década. “Si el club tiene 13 años, llevamos haciendo los campus todos los años en agosto”, aseguró González. La participación, según la secretaria, siempre ha sido muy buena, incluso con niños que veranean en Piedras Blancas pero no residen en la comunidad: "Tenemos niñas que llevan viniendo tres veranos seguidos, y siempre tienen muy buena acogida".

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En cuanto al cartel de este año, como en años anteriores, aparece una integrante del club, en este caso Alba Pérez Arango. González señaló que la elección no se basa en méritos deportivos, sino en la intención de que todas las gimnastas se sientan valoradas: “Vamos rotando cada año, porque es algo que a las niñas les gusta mucho. Este año coincidió con Alba, y el año pasado se eligió una foto muy bonita de dos compañeras abrazándose”, concluyó.