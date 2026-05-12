El PSOE de Castrillón acusa al Alcalde de “cerrazón” por su rechazo a la tasa turística

El PSOE de Castrillón ha criticado la postura del alcalde, Eloy Alonso, respecto a la posible implantación de una tasa turística en el concejo y le acusa de rechazar la medida antes de conocer el contenido definitivo de la futura ley autonómica. El portavoz municipal socialista, Iván López, expresó este martes su "absoluta perplejidad" ante las declaraciones del Alcalde y aseguró que "la postura del regidor, resumida en el 'aquí no, ahora no y así no', demuestra una cerrazón total y una preocupante falta de visión estratégica para el concejo".

Desde el grupo municipal socialista consideran que el equipo de gobierno está instalando al municipio "en el inmovilismo antes incluso de que se conozca el texto definitivo de la normativa. Es una irresponsabilidad política rechazar de plano una herramienta que es voluntaria y que permitiría al Ayuntamiento recaudar fondos de los visitantes para aliviar la presión que el turismo ejerce sobre nuestras playas y servicios", señaló el portavoz socialista.

Los socialistas también reprochan al regidor local el hecho de que presentase la medida como un nuevo impuesto generalizado. "El Alcalde confunde, no sabemos si por desconocimiento o por interés partidista, una tasa finalista con un impuesto", afirmó López. En este sentido, el portavoz socialista señaló que la tasa turística "no grava a los castrillonenses, grava la pernoctación para que el coste de la limpieza de playas o la seguridad no recaiga exclusivamente sobre el bolsillo de nuestros vecinos".

Además, el PSOE recordó que el PP apoyó el pasado mes de marzo una moción de Vox para rechazar preventivamente la implantación de esta tasa. "El PP ha decidido ser el rehén de las políticas de la extrema derecha, prefiriendo el eslogan fácil antes que el debate sosegado sobre cómo financiar un turismo sostenible", afirmó el portavoz.

Las críticas se extienden también a la política de vivienda del gobierno local. López recordó que el grupo popular rechazó recientemente una moción socialista para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT), pese al incremento de los precios del alquiler residencial. "El Alcalde dijo hace poco que aspiraba a que Castrillón se convirtiera en la 'Suiza' de Asturias. Lo que no dijo es que pretende que esa Suiza la paguen los vecinos y la disfruten los turistas gratis", señaló el portavoz socialista, que añadió que "nuestros jóvenes se ven obligados a abandonar el concejo por los altos precios de la vivienda porque el PP se niega a cualquier tipo de regulación o a buscar vías de financiación de servicios como esta tasa".

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Finalmente, el PSOE señaló que la negativa del equipo de gobierno supone una oportunidad perdida, ya que el borrador de la ley prevé que el 100 por ciento de la recaudación se revierta en los municipios. "El PP utiliza Castrillón para hacer oposición al gobierno de Asturias aunque perjudique a nuestro concejo porque decir 'no' sin debate es decir 'no' a tener más recursos para mejorar nuestras infraestructuras", concluyó López.