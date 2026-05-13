Arnao y Salinas recuperan la histórica travesía a nado tras una década de ausencia

El viernes 31 de julio, las playas de Arnao y Salinas revivirán una cita histórica que llevaba años sin disputarse. El club Aquático Avilés ha conseguido reflotar la prueba a nado que unía ambas localidades castrillonenses. Además, ahora la prueba pasará a formar parte del festival Music&Friends. “Nos presta mucho recuperar una prueba así”, asegura Lucas Costa, nadador del club.

“Es una prueba que se hacía hace años a nivel popular, pero que hace diez años dejó de disputarse. Desde el club organizamos pruebas en piscina, pero estamos viendo cómo las competiciones en aguas abiertas tienen mucha participación y nivel, por eso decidimos apostar por ello”, cuenta Lucas, que no esconde la ilusión que le hace al club avilesino “recuperar una prueba tan querida por los aficionados a la natación”. Además, la competición castrillonense formará parte del circuito asturiano de aguas abiertas. “Está suscitando bastante interés tanto dentro de la región como fuera de nuestras fronteras”, asegura el nadador.

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Arnao y Salinas, unidas por una prueba deportiva

Las inscripciones se abrirán el próximo lunes a un precio de quince euros por dorsal. El reto de la organización es llegar a los 130 participantes, límite de nadadores de la prueba. Además, la competición contará con pruebas para niños y nadadores no federados, con los que se estima superar los doscientos deportistas en total.