Arnao y Salinas recuperan la histórica travesía a nado tras una década de ausencia
El club Aquático Avilés impulsa la cita deportiva que se disputará el 31 de julio, sumándose al circuito asturiano
N. Menéndez
El viernes 31 de julio, las playas de Arnao y Salinas revivirán una cita histórica que llevaba años sin disputarse. El club Aquático Avilés ha conseguido reflotar la prueba a nado que unía ambas localidades castrillonenses. Además, ahora la prueba pasará a formar parte del festival Music&Friends. “Nos presta mucho recuperar una prueba así”, asegura Lucas Costa, nadador del club.
“Es una prueba que se hacía hace años a nivel popular, pero que hace diez años dejó de disputarse. Desde el club organizamos pruebas en piscina, pero estamos viendo cómo las competiciones en aguas abiertas tienen mucha participación y nivel, por eso decidimos apostar por ello”, cuenta Lucas, que no esconde la ilusión que le hace al club avilesino “recuperar una prueba tan querida por los aficionados a la natación”. Además, la competición castrillonense formará parte del circuito asturiano de aguas abiertas. “Está suscitando bastante interés tanto dentro de la región como fuera de nuestras fronteras”, asegura el nadador.
Arnao y Salinas, unidas por una prueba deportiva
Las inscripciones se abrirán el próximo lunes a un precio de quince euros por dorsal. El reto de la organización es llegar a los 130 participantes, límite de nadadores de la prueba. Además, la competición contará con pruebas para niños y nadadores no federados, con los que se estima superar los doscientos deportistas en total.
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