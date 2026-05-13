Carta abierta a los grupos socialcomunistas en el Ayuntamiento de Castrillón

Según la izquierda social-comunista de Castrillón, en Vox somos culpables de todas las decisiones que adopta el gobierno del Ayuntamiento de Castrillón.

Como es habitual en el PSOE, su portavoz y “buen amigo” Iván López defiende que solo sus decisiones y propuestas políticas son las más importantes, las más necesarias y las que no admiten discusión y debate. Solo ellos están asentados en la realidad y la verdad política del Ayuntamiento de Castrillón, y solo ellos son capaces de una buena gestión. Aunque no sea cierto, pero repetido cuál mantra se puede llegar a creer. ¡Vamos! Que no tienen abuela.

Nuevamente, y a través de una nota de prensa, vuelven a acusar al PP de haber “decidido ser rehén de las políticas de la extrema derecha, prefiriendo el eslogan fácil antes que el debate sosegado sobre financiar un turismo sostenible”. Entendemos que es una clara referencia a Vox, por cuanto no hay ninguna otra representación política de derechas en este Ayuntamiento.

En Vox Castrillón estamos muy agradecidos a la izquierda social-comunista (PSOE, IU y acólitos) que divulguen a los cuatro vientos en los medios de comunicación, y en cada intervención que hacen, la gran capacidad que tienen los dos humildes concejales de Vox de Castrillón, para someter a los 9 del PP. A propósito, dos humildes concejales que desde las redes sociales de esta izquierda radical social-comunista se les califica de “ignorantes” y “fenómenos de la naturaleza”. ¡No descartaríamos solicitarles que incrementen ese tipo de acusaciones e insultos para la próxima campaña electoral!. Mira que son ingenuos, prepotentes y falsos.

¡Qué no se enteran señores social-comunistas!. De lo que se trata es de hacer valer la mayoría democrática que resulto de las últimas elecciones, con los principios, convicciones y contenidos de sus programas electorales. ¿Infringe esta premisa algún precepto legal? o ¿es una vulgar acusación sin fundamentación alguna a las que nos tienen acostumbrados? ¿Acaso el gobierno de IU y PSOE de los últimos años nos ha traído riqueza, prosperidad, bienestar, servicios sociales adecuados y no ideológicos, infraestructuras dignas para todos los núcleos rurales y urbanos, viviendas, centro de salud, educación de nuestros hijos sin componentes ideológicos, etc, etc…?

Nos parece indigno que con la baja recaudación que supondrían para Castrillón los ingresos anuales reales por la tasa turística, se acuse a este Ayuntamiento de perder la oportunidad de mejorar las infraestructuras del Concejo, por no aplicarla. ¡Es chocolate del loro!

Pero esos mismos que critican la no aplicación de la tasa turística, son los mismos que no alzan la voz cuando el Principado, por ejemplo, no se hace cargo del 100% de los costes de nuestras playas que, evidentemente, son de todos los asturianos. O cuando a través de una Ley de educación asturiana, sectaria e ideológica de la izquierda social-comunista, obliga al Ayuntamiento de Castrillón a pagar las diferencias salariales, entre el convenio del Principado y el del Ayuntamiento, de los educadores y cuidadores de las escuelas municipales de 0 a 3 años que se integran en la red del Principado. O cuando el Principado construye unas viviendas sociales en terrenos inapropiados y dedicadas a alquiler de jóvenes menores de 35 años, residentes en Castrillón y con contrato de trabajo, y que, ¡sorpresa!, son gestionadas al 100% por la empresa pública Vipasa y concedidas a cualquier ciudadano, incluidos los que no cumplen esas condiciones y los no residentes en Castrillón. O cuando los social-comunistas hacen un proyecto de cambio de la iluminación de la Vegona (antigua carretera general 632) que solo afecta al tramo entre la rotonda de los barcos y Piedras Blancas, sin tener en cuenta el tramo desde esa rotonda a Salinas. ¿Por qué será?

En fin, señoras y señores de esa izquierda social-comunista de Castrillón, háganselo mirar y convenzan con sus propuestas bien fundamentadas, sin ideologías radicales, dirigidas a todos y no discriminatorias ni sectarias.

Rafael González Gallego es concejal y portavoz del grupo municipal Vox Castrillón