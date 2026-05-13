Castrillón defiende su rechazo a la tasa turística y critica la 'voracidad fiscal' del PSOE

El equipo de gobierno de Castrillón ha respondido a las críticas del PSOE por su rechazo a la implantación de la tasa turística planteada por el Principado. La concejala de Turismo, Marián Carbajal, defendió la postura del Consistorio y cuestionó la utilidad de la medida en un concejo donde, según subrayó, no existe un turismo masificado.

Carbajal aseguró que el ejecutivo local se opone "a la voracidad recaudatoria y fiscal de la izquierda, y en este caso del PSOE, que ha convertido a Asturias en un infierno fiscal", en referencia a la propuesta autonómica.

La edil argumentó que la tasa turística, tal y como está diseñada, "perjudica al sector turístico local y al empleo", y recordó que en Castrillón el turismo "no es un sector masificado". Además, advirtió de que la recaudación sería limitada al tratarse de un modelo basado en pernoctaciones y con un número reducido de establecimientos.

En este sentido, sostuvo que el impacto económico sería escaso y cuestionó la gestión de esos fondos, puesto que, al ser recaudados por el Principado, señaló que este "nos diría en qué la debemos gastar". A juicio de Carbajal, esta situación restaría autonomía a los ayuntamientos.

Carbajal defendió además la situación financiera del municipio, destacando que el actual gobierno ha aplicado una bajada del IBI y mantiene congelados los precios públicos. Según indicó Carbajal, Castrillón cuenta con "más de 26 millones de euros de remanente" y "paga a proveedores en plazo y dispone de servicios de calidad". Además, la edil de Turismo señaló que el Consistorio dispone de "casi nueve millones de euros" para inversiones.

"Entonces, ¿por qué debemos crear la tasa turística?", planteó la concejala, que instó al Principado a reforzar la colaboración regional con los municipios costeros en ámbitos como la limpieza de playas o el servicio de socorrismo.

Por último, Carbajal también respondió a las críticas socialistas sobre el mercado de la vivienda y acusó al PSOE de una "nefasta gestión" en esta materia. Señaló que, tras años de gobiernos socialistas, la vivienda ha pasado de ser una preocupación secundaria a convertirse en el principal problema para los ciudadanos.

En ese sentido, la edil defendió medidas orientadas a incrementar la construcción de vivienda, reducir la presión fiscal o la mejora de la seguridad jurídica de los arrendadores.