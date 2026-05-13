Cuenta atrás para el verano: Castrillón abre la bolsa de socorristas para sus playas

Cada vez queda menos para el verano Castrillón ya ha iniciado la búsqueda de socorristas para vigilar las playas del concejo durante la época estival. Este miércoles ha arrancado el plazo de inscripciones para la bolsa de empleo y permanecerá abierto hasta el martes 19 de este mismo mes.

Tal y como indican las bases reguladoras de la convocatoria, que se publicaron este martes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), los interesados en inscribirse en la bolsa de empleo deben contar, entre otros requisitos, con el certificado de socorrista acuático o equivalente así como el título que acredite el uso de desfibrilador externo automatizado y en vigor durante todo el periodo de duración de la bolsa de empleo.

El modelo será de concurso-oposición y se valorarán únicamente los méritos aportados por los aspirantes que superen la fase de oposición. En ese sentido, las personas candidatas deberán afrontar un ejercicio práctico dividido en dos partes -soporte vital básico y prueba de natación- obligatorias y eliminatorias. Por otro lado, también se realizará un ejercicio teórico compuesto por veinte preguntas tipo test.

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Formación de nuevos socorristas

Esta misma semana dieron comienzo los cursos de formación de socorristas en Castrillón, organizados por el Ayuntamiento en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos y la participación del Servicio Público de Empleo del Principado. Estas formaciones se alargarán hasta el 1 de mayo y constan de 90 horas lectivas.