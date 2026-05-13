Una hora en autobús para un trayecto de seis minutos: Coto Carcedo reclama mejoras en el transporte público

Los vecinos de Coto Carcedo, núcleo de Castrillón situado a menos de tres kilómetros de la capital, Piedras Blancas, denuncian el "pésimo" servicio de transporte público y aseguran estar "hartos" de una red que consideran insuficiente y mal conectada. A la escasa frecuencia de autobuses, que pasan cada hora, se suma la falta de conexión directa con su propio concejo, lo que les obliga a realizar transbordos en Avilés incluso para desplazarse a parroquias cercanas. Tras la reunión mantenida este martes entre el equipo de gobierno municipal y el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA), los cerca de mil residentes confían en que se produzcan mejoras para unas comunicaciones que consideran deficientes.

Gloria Fajardo, vecina de Piedras Blancas que trabaja en Coto Carcedo, resume con claridad las dificultades diarias de quienes dependen del autobús para moverse por el concejo. La principal queja es la falta de conexión directa, que obliga a pasar por Avilés incluso para desplazamientos cortos. "Tengo que ir a Avilés y de Avilés coger el de Coto Carcedo. Si lo pierdo, hasta dentro de una hora no tengo otro”, explica.

Fajardo considera "ilógico" tener que enlazar dos líneas cuando el destino está más cerca que el punto donde debe hacer transbordo. En ese sentido, la escasa frecuencia condiciona horarios y obliga a buscar alternativas poco realistas, especialmente en invierno. "Si no lo cojo, tengo que ir andando para casa", señala, y añade que "desde Piedras Blancas hasta aquí, pasando por Avilés, tardo casi una hora". En comparación, realizar el trayecto en coche requiere apenas seis minutos.

La escasez de transporte público en Coto Carcedo es motivo de preocupación para muchos vecinos. Entre ellos María Fernández, quien lleva viviendo allí unos once años y que afirma que "esto siempre ha sido así". "Es lamentable. Tienes que coger dos autobuses para ir a Piedras Blancas. Y cuando llegas a Avilés toca esperar otra vez", señala Fernández, quien pone el foco en la salud: "Yo tengo el médico en Avilés. Si hay una urgencia no puedes esperar para ir a Piedras Blancas".

Junto a Fernández se encuentra Rocío Méndez, propietaria de una tienda de alimentación en Coto Carcedo y que cada mañana acude desde Avilés, donde reside, en su vehículo personal. "Yo, al fin y al cabo, tengo que venir en coche por rapidez, pero hay gente mayor que o no tiene coche o no dispone de él a todas horas", afirma Méndez, para quien la incorporación de "más y mejores" horarios redundarían en una mejora de la calidad de vida en la zona.

En ese sentido, además de los vecinos mayores de Coto, Fernández y Méndez ponen el foco en los más jóvenes. "Por suerte para los niños están los autobuses del colegio, pero los que van al instituto tienen dos opciones: o los padres van en coche a buscarlos o se vienen caminando", recalca Méndez.

Ayuntamiento y CTA se volverán a reunir

Este martes, el Ayuntamiento de Castrillón, representando por su alcalde, Eloy Alonso, mantuvo una reunión con responsables del CTA y la directora general de Transportes, Arantza Fernández. Al encuentro acudieron también la concejala de Gobernanza, Nuria González-Nuevo y el jefe de la Policía Local, Jesús Carbajal.

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En dicho encuentro, ambas partes acordaron volver a reunirse en las próximas semanas para "analizar la viabilidad técnica de las propuestas", entre las que estaban la mejora de la conexión de Coto Carcedo y de San Juan con el resto del concejo. Tal y como afirmó González-Nuevo, las necesidades de los vecinos pasan por poder trasladarse sin preocupaciones hasta servicios públicos básicos como los educativos (en Salinas), sanitarios (en Raíces) y administrativos (en Piedras Blancas).