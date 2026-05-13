Los hoteles caninos de Castrillón y Corvera se preparan para la temporada estival: crece la planificación de los locales y la demanda de quienes visitan la comarca por turismo

El verano vuelve a poner a pleno rendimiento los hoteles y residencias caninas del área central asturiana. En Castrillón y Corvera operan tres centros especializados y el sector afronta la temporada con expectativas moderadas, pendiente del ritmo de reservas y del gasto vacacional de las familias.

En el Centro Canino Trisquel, en Castrillón, su copropietaria Ana María Méndez asegura que "esperamos que funcione tan bien como siempre", aunque admite que todo depende de "las posibilidades de la gente". En cuanto a las reservas, Méndez explica que se ha ido produciendo un aumento de demanda tanto por propietarios que viajan como por turistas que visitan Asturias y encuentran dificultades para alojarse o hacer actividades con sus mascotas.

El centro cuenta con unas 30 habitaciones y ofrece estancias de 17 y 20 euros por noche, con una opción “premium” más amplia y con terraza. Méndez subraya además que, más allá del alojamiento, ha crecido el interés por la educación canina y el bienestar del animal. "No solamente preocupa que los perros tengan su camita”, sino también “que se cuide el bienestar emocional del perro”, un servicio que el centro complementa con su escuela de adiestramiento.

También en Castrillón, Belén Viñas, responsable del Hotel Canino Villas Astur, explica que el verano empieza a notarse, aunque el verdadero pico de reservas suele llegar a partir de junio, cuando los propietarios ya conocen su calendario de vacaciones. Por ahora ya tiene solicitudes para julio y agosto, e incluso alguna para septiembre, en su mayoría de clientes habituales, aunque también con alguna petición de fuera de Asturias, como de Madrid.

Viñas detalla que las estancias suelen ser de entre cinco y siete días en junio y julio, mientras que en agosto se alargan hasta los 12 días. El centro cuenta con solo 14 plazas en una finca de 25.000 metros cuadrados. La baja capacidad, explica Viñas, es por una apuesta por un modelo "más familiar" y con mayor control. Además, anima a los dueños a visitar las instalaciones antes de dejar a sus mascotas y adelanta mejoras para este verano, como la instalación de una pequeña piscina.

En Corvera, Pablo Aranda, responsable de la residencia canina Mi Fiel Escudero, confirma que la planificación del verano comienza cada vez antes. Según explica, muchos clientes habituales reservan ya en enero, conscientes de que "si llaman a última hora ya no hay sitio", especialmente en los periodos de mayor demanda.

Aranda señala que las estancias más frecuentes durante el verano suelen ser de una semana o quince días, además de algunos fines de semana. También destaca la llegada de clientes de fuera del Principado, sobre todo de Madrid, vinculados al turismo de surf: "vienen aquí a surfear y dejan a sus perros en el centro". En su caso, la tarifa ronda los 15 euros diarios.

Noticias relacionadas

Con una capacidad de entre 25 y 30 plazas, Aranda asegura que agosto suele ser el mes más fuerte, aunque matiza que la ocupación depende en parte del tiempo. "Si llueve, cancelan el viaje", explica, recordando que este tipo de imprevistos también se notan en puentes y escapadas cortas.